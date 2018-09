Bioenergetikára épül az agrármérnök munkáinak többsége

Habár még ma is vannak kétkedők, Fülöp László szerint egyre több külföldi befektető érdeklődik az úgynevezett Pi-technológiák iránt, s hazánkban is mind többen felismerik az ebben rejlő lehetőségeket.

A korábban a Pi-vízről ismertté vált kaposvári cégvezető azonban elsősorban a magyar agráriumot és élelmiszeripart erősítené fejlesztéseivel. Nemrégiben egy külföldi elismerést kapott az agrármérnök. Mint mondta, az alternatív tudományterületeket is díjazó World Cosmohumanistic League of Nations választotta meg akadémia tagjai sorába.

Az agrármérnök végzettségű Fülöp László kutatással is foglalkozott az évek alatt. Mint mondta, ma már közel kétszáz Pi-technológia fűződik a Kaposváron és Budapesten működő cégéhez. Hamar kiderül, hogy másképp gondolkodik, mint a többség, hiszen elmondása szerint valamennyi levédett technológiája az élő szervezetek energiagazdálkodásával foglalkozó bioenergetikára és az életfolyamatokat szabályozó bioenergiára épül. Vagy éppen a Pi-vízen alapul, melyet azzal reklámoztak az elmúlt évtizedekben, hogy kedvező hatással lehet az élő szervezetre. Így akadnak a találmányok között különböző víztisztító-berendezések és úgynevezett fajspecifikus, az adott faj sajátosságaira kialakított készülékek is.

Van olyan technológia, mely az agrármérnök szerint a tojástermelésben segíthet, s van olyan technika is, mely kizárólag a juhtenyésztés erősítésére született meg. Fülöp László azt állítja, hogy a gép fajspecifikus Pi-vizet állít elő. Szerinte ennek segítségével jelentős eredmények érhetők el. Például többszörös lehet az ikerellés, de hozzájárulhat ahhoz is, hogy gyorsabban nőjenek a bárányok. Ám megfelelő tartástechnikai, takarmányozási és tenyésztési módszerek is kellenek ahhoz, hogy eredményes legyen a technológia. Persze ennek mikéntje már üzleti titok.

De vannak más technológiák is, melyek az agráriumot célozzák. – A Pi-étolajhoz csak Pi-technológiával lehet megtermelni a napraforgót – jegyezte meg példaként Fülöp László. – Ám ez az étolaj többször is felhasználható, s akár hosszabb ideig is eltartható. A kulcs itt is a vegyszerek nélküli termesztéstechnikában rejlik.

A cégvezető szerint egy Pi-technológiára épülő zöldségüzem és egy gyümölcslé-előállító üzem is épülhet a jövőben hazánk déli és keleti részein. – Bár több külföldi befektető is érdeklődik a technológiák iránt, ragaszkodom hozzá, hogy minden Magyarországon jöjjön létre elsőként – mondta Fülöp László. Nem kevesebbet remél, mint hogy munkahelyek ezrei is születhetnek az országban a Pi-technológiákra alapozva a következő években.