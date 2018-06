Birtokba vették az árusok a megújult fonyódi piacot

Hivatalosan átadták a megújult fonyódi piaccsarnokot, amely fejlesztéséhez 300 millió forintos támogatást nyert a fonyódi önkormányzat a Területi- és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP).

A hivatalos megnyitóra már be is lakták a kereskedők a megújult fonyódi piacot. A kaposgyarmati Vajda család már harminc éve árusít itt, de azt mondták: ilyen jó helyük még sosem volt. – Nekünk nagyon tetszik – mondta Vajdáné Bencs Mária. – Eddig kint árusítottunk és ott nem volt hűtési lehetőségünk, de most beköltözhettünk ebbe az üzlethelyiségbe. Megmaradtak a régi vevőink, de már jöttek újak is.

Természetesen a piac törzsvendégei is eljöttek a nyitónapra, hogy az új környezettel ismerkedjenek. – Komárom-Esztergom megyéből érkeztünk – mondta Molnárné Farmadi Katalin. – Rendszeresen járunk a fonyódi piacra, mert itt van látnivaló és mindig megtaláljuk, amit szeretnénk.

– Örülünk a felújításnak – tette hozzá Molnár Gyula. – Tavasszal már láttuk, hogy valami készül és nem is hittük volna, hogy már el is készült.

A házaspár balatonszemesi nyaralójától jön át rendszeresen Fonyódra, vagy szombaton, vagy szerdán. De nagyon sok külföldi vevő is megfordul a komplexumban, a szombati hivatalos megnyitón ők is örömmel konstatálták a változásokat.

A fejlesztés a TOP-ból elnyert támogatással valósulhatott meg, mondta Biró Norbert megnyitóbeszédében. – Kevés olyan elképzelés volt a 255 nyertes pályázat közül, amelyre nem egyhangúlag mondtunk igent – mondta a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke. – Ez mindenképpen egy olyan cél volt, amely abszolút támogatást érdemelt és ezt meg is kapta 300 millió forint formájában.

A piac működéséhez Biró Norbert sok sikert és jó forgalmat kívánt.

A térség országgyűlési képviselője azt mondta: az árusok megérdemelték, hogy kulturáltabb körülmények között végezhessék munkájukat. – A beruházás sikerességét mi sem bizonyítja jobban, hogy mindenki birtokba vette az elárusító helyeket, használják – mondta Móring József Attila, országgyűlési képviselő. – Pontosan tudjuk, hogy a fonyódi piac nem csak egy piac, hanem a déli part és az egész Balaton emblematikus helye.

Egyben egy közkedvelt turisztikai célpont is, tette hozzá Hidvégi József polgármester. – Ez a Balaton legnagyobb piaca – fogalmazott a városvezető. – Itt mindent meg lehet találni, mert nem csak zöldségpiac van, de ruhaneműből is nagy a választék és bolhapiac is rendszeresen van. Mindig van látnivaló, ezért is szeretnek ide látogatni az emberek a világ minden tájáról. Másrészt komoly bevételt jelent a létesítmény az önkormányzatnak, s harmadrészt a kereskedők, vállalkozók, őstermelők számára is bevételi forrás. Ezért is volt fontos, hogy megújuljon a piac, s rendezett helyen dolgozhassanak az árusok.

A rendszeresen idejáró árusoknak elővételi joguk volt az új üzletekre, ugyanannyiért, mint a felújítás előtt. Az újonnan jelentkezőknek licitálni kellett. De már nincs szabad hely. – Korábban 2-3 üzlet volt, most 14 van – mondta Hidvégi József polgármester. – Mindegyik elkelt, csak még nem mindenki nyitott ki. A zöldséges árusító hely egy sorral több növekedett így 240 méter hosszan sorakoznak a standok.