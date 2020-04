Bizonytalan fesztiválsors: a szervezők optimistán kivárnak

Kivárnak a dél-balatoni fesztiválok szervezői, de vannak olyan rendezvények, amelyeket már lemondtak. A legnagyobbak sorsa még nem dőlt el.

A koronavírus-járvány miatt számos helyi rendezvényt le kellett mondani, de a nagy hagyományos balatoni fesztiválok sorsa még nem dőlt el. A balatonboglári szüreti fesztivál is ilyen, amely minden évben rengeteg embert vonz. – Augusztus 20-ára tervezi a szervező a fesztivált – mondta Mészáros Miklós polgármester. – A kormányrendelet hatályától is függ, de a szervezést napirenden tartjuk, amíg az nem módosul. A járványhelyzet miatt át kell gondolnunk az idei kiadásokat is.

A másik nagy boglári rendezvény a Bábel Sound, amelyhez az önkormányzat a helyszínt biztosítja. Erről Mészáros Miklós azt mondta: a területhasználati kérelmet támogatta a város, tehát, ha jogi akadálya nem lesz, megtartják a világzenei fesztivált júliusban. A pünkösdi Métafesztivál azonban a koronavírus áldozata lett. – Kétségbeejtő a helyzet – mondta a városvezető – , s csak remélhetjük, hogy a Bábel Sound-ot már meg lehet tartani.

Fonyódon is kivárnak a fesztiválok szervezői, itt augusztus 13. és 16. között lenne a Rock Balaton fesztivál, a Retro Balatont pedig július 31. és augusztus 1. között tartanák. – Az utolsó pillanatig kivárunk – mondta Posza Róbert, a fesztiválok egyik főszervezője. – Bízunk benne, hogy a nyár közepén elindulhat a szezon és a rendezvényeket is megtarthatjuk. S azt is reméljük, hogy az esetleges szigorításokra kapunk időt felkészülni.

Bulira készek a zamárdi fövenyen

A Balaton Sound szervezői is úgy készülnek, hogy lesz parti a szabadstrandon. A Strand Fesztivál és a MOL Nagyon Balaton szervezőit is bombázzák a rajongók aggódó kérdéseikkel. Ezért nemrég közleményben nyugtatták meg őket, hogy nem tervezik a fesztiválok elhalasztását.

– Arra készülünk, hogy augusztus 18-tól öt napon át újra Zamárdiban találkozunk a nyolcadik Strand Fesztiválon – olvasható a szerkesztőségünkhöz eljuttatott válaszukban. – Számukra elképzelhetetlen, hogy elmaradjon az esemény, de ha hatósági döntés születne erről, a jegyek árát visszatérítik. A rajongókat megnyugtatták, jelenleg is zajlanak az egyeztetések a programokról és készülnek a nyitónap bejelentésére is. Az előkészítő munkát természetesen home officeban és online végzik.