Biztató idézetekkel fejlesztik a gyerekeket

„Sírni csak a győzteseknek szabad”, „A jó kezdet fél siker” vagy „Aki kapni akar, tanuljon meg adni”.

Különleges lépcsők várják a diákokat ezentúl a Deák Ferenc Általános Iskolában. Az őszi szünetben a felső tagozatosok lépcsőire híres emberek gondolatai kerültek fel, a kék és fehér színű idézeteket Verőczi Eszter, a Manó-műhely Táblagyár tulajdonosa festette fel.

– Amíg a gyerekek pihentek a szünetben, az iskolában zajlott az élet – mondta el Benczéné Németh Bernadett, az iskola igazgatója. A Deák Ferenc Általános Iskola nevelőtestülete a viselkedéskultúra fejlesztésnek ezt az egészen érdekes módját egy évvel ezelőtt választotta, s nevelő célzatú mondatokat festettek az új lépcsősor elejére.

– Most a felső tagozatosok lépcsőjén volt a sor, ide híres emberek ismert gondolatai kerültek fel, amelyeket a tantestület gyűjtött össze, majd szavazással választottuk ki az élet minden területére vonatkozó legjobb idézeteket – jegyezte meg az igazgató. A kék-fehér festett feliratokkal az volt az iskola vezetőségének a célja, hogy amellett, hogy színesebbé, érdekesebbé tegyék a diákok hétköznapjait, erősítsék kicsit a lelki világukat.

– A lépcsőn haladva mindennap motivációt kaphatnak itt a gyerekek, s az általános műveltségük is mélyül – mondta el Benczéné Németh Bernadett. A tervek szerint a háromszintes iskola többi lépcsőjére a jövőben ugyancsak nevelési célzatú idézeteket festenek, és nyitnak a tudomány felé is, s a feljárókra történelmi évszámok is felkerülnek.