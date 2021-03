Biztonságban ropják már a világot jelentő deszkákon

A Kaposmérői Református Egyházközség fenntartásába került a Mikrokozmosz Alapfokú Művészeti Iskola. Kecskés Miklósné, az intézmény igazgatója elmondta: azért is döntöttek így, hogy az oktatás a következő években is zavartalanul működhessen. A művészeti iskolának jelenleg 669 tanulója van.

Negyedszázaddal ezelőtt, 1996-ban jött létre a Mikrokozmosz Alapfokú Művészeti Iskola. Az oktatási intézmény pedagógusai nemcsak Kaposváron, hanem a környék településein is tanítják a fiatalokat zenélni és táncolni. A művészeti iskola állami normatívája az elmúlt években folyamatosan csökkent, ezért az intézmény vezetői keresték azokat a lehetőségeket, hogyan tudnának biztonságosan továbbdolgozni.

– Több, országosan is jól működő megoldást követtünk – kezdte Kecskés Miklósné igazgató. – Más művészeti iskolák példájára döntöttünk úgy, hogy a Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány fenntartásában lévő intézményt egyházira „cseréljük”. Az elmúlt évtizedek tevékenysége az alapítvány támogatása nélkül nem lehetett volna ilyen sikeres, ám mostanra megváltoztak a körülmények. Megkerestük a Kaposmérői Református Egyházközséget, akik nyitottak voltak, majd elindult a közös munka. Jelenleg Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola néven tanítjuk a hozzánk járókat.

– Az egyházi fenntartás stabilitást is jelent – folytatta Kecskés Miklósné. – Ugyanis nemcsak a gyerekek után járó normatívát kapjuk meg, hanem a működésre kiegészítő támogatást is. Ez nagyon fontos, hiszen havonta több százezer forintot költünk terembérleti díjra és több milliót a fizetésekre. Hogyha ezeket a költségeket rendeztük, csak akkor tudunk például új hangszert, vagy táncosruhákat vásárolni. Azt gondolom, hogy remek partnert és fenntartót találtunk a kaposmérői közösségben. Biztosítottak minket, hogy tovább tudjuk folytatni a művészeti tevékenységünket és segítenek a gyermekek nevelésében, a református erkölcsi értékek megőrzésében is – tette hozzá az igazgató.

Az együttműködés egyik első lépése az volt, hogy Kaposmérőben is létrehoztak egy telephelyet, ahol a fiatalok a modern tánc alapjaival ismerkedhetnek meg. Az iskola pedagógusai Kaposmérő mellett Taszáron, Mernyén, Hetesen, valamint Kaposvár több iskolájában is tanítanak. A járvány idején is tartják a személyes, valamint az online órákat és készülnek a hétvégi versenyre.

Nyitott minden művészeti ágra a kaposmérői gyülekezet

Kutasiné Molnár Boglárka, a művészeti iskola fenntartójának képviselője, kaposmérői református lelkipásztor elmondta: átérezték azt a nehézséget, amivel az alapítványi fenntartású iskola küzdött, ezért is döntöttek úgy, hogy segítik őket. Emellett a mérői református közösség nyitott a művészetekre, több olyan gyülekezeti tagjuk is van, akiknek a gyermekei a Mikrokozmoszban tanulnak. A lelkipásztor kiemelte: a művészeti iskola dolgozóinak havonta tartanak bibliaórát, ennek köszönhetően a keresztény üzenetet még szélesebb körben tudják közvetíteni. Hozzátette: szeretné, ha a fiatalok minél több fesztiválra eljuthatnának és a mérői gyülekezet előtt is többször fellépnének majd.

Fotó: MW