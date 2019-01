Biztonságos és otthonos lesz az új Kaposvár Aréna

A tervek szerint áprilisban avatják fel a somogyi megyeszékhely legújabb ékkövét, a Kaposvár Arénát.

– Kinőttük a régi csarnokot, mely sportszakmailag már nem felel meg a követelményeknek és kevesen férnek be – mondja Dér Tamás, Kaposvár alpolgármestere.

– A helyzet azt kívánta, hogy egy korszerűbb, jobb és biztonságosabb csarnokot építsünk. Városházi, illetve műszaki kollégáinkkal, valamint a tervezőkkel végigjártuk az ország nagyobb csarnokait, sőt a határon túlra is elmentünk, s megnéztük, melyek azok a megoldások, melyeket mi is hasznosíthatunk. Mindenhonnan a legjobb dolgokat „hoztuk” magunkkal, így igazi ékszerdoboz lesz a Kaposvár Aréna.

A Kaposvár Aréna kosárlabda- és röplabdameccseken 3050 nézőt tud majd fogadni, míg a kulturális rendezvényekre négyezren mehetnek majd be. Komolyzenei koncertek helyszínéül is szolgál majd, hiszen a felsőbb szektorokba akusztikai falakat építettek, mely garantálja a tökéletes hangzást.

Új távlatokat nyithat, hogy nemzetközi mérkőzéseket is lehet rendezni az új csarnokban. – Bízom benne, hogy már az idén fellép valamelyik válogatottunk a Kaposvár Arénában, ahogy abban is, hogy a szövetségek vezetői is megszeretik ezt a helyszínt – teszi hozzá Dér Tamás. – Hiszen nincs még egy olyan csarnok az országban, ahol ilyen közel lennének a nézők a küzdőtérhez, s ez egy speciális hangulatot ad a meccseknek.

A régi és az új csarnok egy egységként funkcionál majd, s ha az Arénában éppen rendezvény van, akkor a sportolók edzhetnek a régiben, melynek felújítása tavasszal folytatódik. A két épület egyértelműen a sportolók kényelmét szolgálja, ráadásul az Arénában a kosárlabda- és a két röplabdacsapatnak külön öltözője lesz, s lesz orvosi és doppingellenőrző szoba is.

A létesítmény tökéletesen beleillik Kaposvár energiapolitikájába. – Már a tervezés során is nagy hangsúlyt kapott az energiahatékonyság – húzza alá. – Az Arénát már bekötötték a távhőszolgáltatásba, s nyáron a régi és az RG-csarnok is rácsatlakozik a rendszerre, így költséghatékony lesz a fenntartás. Természetesen nemcsak a fűtés, hanem a hűtés is megoldott lesz, így szurkolói, sportolói és szervezői szempontból is kényelmes, otthonos lesz a Kaposvár Aréna.

Több olyan nagy csarnok is van az országban, melyhez nem tartozik raktár, Kaposváron erre is gondolnak. Az Aréna tőszomszédságában – már – épül a tároló, megkönnyítve ezzel a rendezvények lebonyolítását. Természetesen a biztonságra is odafigyelnek, három percen belül könnyedén el lehet hagyni a csarnokot.

A megnyitóról Dér Tamás annyit árul el, hogy egy több napon át tartó rendezvénysorozatot terveznek.

– Egy dolgot már elmondhatok, május 18-án az egyik legnagyobb hazai sztár, Ákos lép majd fel az Arénában – emeli ki. – S egy nyílt napot is tartunk, ahol bárki megnézheti az elkészült csarnokot.

– A 85 százalékos készültséget már elkerülte a Kaposvár Aréna – tájékoztat Diós András, a ZÁÉV Zrt. projekt főmérnöke. – Jelenleg már a befejező munkafázis zajlik: a mobillelátókat szerelik össze, s az összes szék a helyére kerül a héten. A festés javítása, a hideg-, melegburkolás kiegészítése és a bútorozási munkák vannak még vissza és hamarosan a hét büfészigetet is beépítjük. Az egyik legnagyobb kihívás az volt, hogy az összes funkciót, amit a megrendelő kért, be tudjunk építeni egy ekkora csarnokba, de szerencsére ez maradéktalanul sikerült.

A jelenlegi állás szerint tudják tartani a határidőt, így március végén elkészülnek a munkálatokkal. Ezután kezdődnek a hatósági bejárások és üzempróbák, s ha mindent rendben találnak, akkor kiadják a használatbevételi engedélyt.

Fontos kiemelni, hogy miközben épül az Aréna, a másik csarnokban folyamatosan mérkőzéseket rendeznek. Ennek összehangolása nagy feladatot ró a kivitelezőre és megrendelőre is, de a tapasztalat azt mutatja, ezt is sikerült zökkenőmentesen megoldaniuk.