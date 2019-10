Biztonságosabb már a pályaudvar, és az emlékkert is megújul

Az egyik legfontosabb szakaszához érkezett a zöldváros-projekt a lengyeltótiak számára. Megújult és biztonságosabbá vált mostanra a buszpályaudvar a településen, s hamarosan az emlékkert felújítását is megkezdik.

Több probléma is adódott a buszpályaudvaron az elmúlt években. Nem csak az aszfaltburkolat használódott el, hanem a csapadékos időszakokban nem egyszer az Ifjúság utcából lezúduló víz is a pályaudvarra folyt be. Így nem csak a burkolat megújítása vált szükségessé, de a vízelvezetést is meg kellett oldania az önkormányzatnak. A menetidőn túli parkolás is nehézségekbe ütközött, hiszen még a régebbi, a mostaniaknál rövidebb buszokra méretezték a pályaudvar megállóit és a fordulóit – tudtuk meg Zsombok Lajos polgármestertől. A zöldváros kialakítására irányuló, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül elnyert támogatásból nyílt lehetősége az önkormányzatnak arra, hogy orvosolja az előbbi problémákat. Új felszállóhelyeket alakítottak ki, hétfőn pedig a terület újraaszfaltozását is elvégezték a munkások.

A pályaudvar felújítása azonban csak egy szelete a zöldváros-projektre elnyert 120 millió forint támogatásnak. Hiszen a rendezvénytér kialakítása is ennek a része volt, ami már a nyáron elkészült. De szintén ehhez a pályázathoz tartozik az emlékkert felújítása is, melynek hamarosan nekilát a kivitelező. Szilárd burkolatot alakítanak ki a területen, rendbe teszik az aradi vértanúk emlékművét és zöldítenek is. Mint megtudtuk, az október 23-i megemlékezést már a felújított környezetben szeretnék megtartani.

Mindemellett a városközpont is egységes arculatot kap az elnyert pályázat részeként. Kétszáz facsemete helyét jelölik ki a napokban, majd megkezdik a fák telepítését is. A város több pontját is érinti majd a faültetés. Hársfákat, kőrist és gesztenyét telepítenek, megőrizve a valamikori arculatot. Ezzel együtt egységes, a lengyeltóti műkőüzemben készült padokat helyeznek el a város több pontján is.

A polgármester hozzátette: a kedvező elbírálásban bízva egy másik pályázatot is benyújtottak a valamikori orvoslakások, nővérszállók épületének felújítására. Ezen kívül a keleti temetőben is újabb beruházás készülhet el a közeljövőben: 25 urnasírt szeretnének még kialakítani. Ezt a város költségvetéséből finanszíroznák, illetve ehhez is remélnek még valamennyi pályázati támogatást. Egy új játszótér kialakítását is tervbe vették, melyet az óvoda udvarában létesítenének. Ezt felügyelet mellett az intézmény nyitvatartási idején túl is használhatnák a gyerekek.

– Stabil a gazdálkodásunk – mondta el kérdésünkre a településvezető. – Elegendő tartalékot képeztünk annak érdekében, hogy a város az elkövetkező időszak felhívásaiba is bekapcsolódhasson, azaz amelyik pályázatnál csak kell, biztosíthassa a szükséges önrészt.

Stabil a város gazdálkodása, elegendő tartalékot képeztek