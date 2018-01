Biztonságosabb utakon közlekedhetünk Somogyban

A felújítási tervek úgy készültek, hogy a megfelelő úttartás mellett az autósoknak a vízen csúszástól sem kell tartaniuk.

Folytatódnak az előző években elindult útfelújítások Somogy megyében. Az észak-somogyi területeken az idén húsz kilométer útszakasz rekonstrukciója várható mintegy 2,7 milliárd forint értékben – jelentette be Witzmann Mihály országgyűlési képviselő és Németh Zsolt, a Magyar Közút Zrt. megyei igazgatóságának vezetője csütörtökön Siójuton. A helyszínválasztás nem volt véletlenszerű, hiszen ebben a térségben több útszakasz minősége is javul.

– 2016-ban elkészült a Ságvár–Ádánd közötti út felújítása, ezt folytatnák az idén Balatonszabadiig – mondta Witzmann Mihály, aki arról is beszélt: az első ütemben a Szabadi–Siójut–Ádánd közötti mintegy 3,2 kilométeres szakasz rekonstrukciója várható, ezt követően pedig még 2018-ban Ádánd teljes belterületi szakaszán is elkezdődnek a munkálatok közel három kilométeren. Balatonszabadi belterületén több mint egy kilométer hosszban javul az út minősége és a 65-ös úton, Ságváron is folytatódnak a korszerűsítések.



A Balatonhoz közel eső területeken túl is várható útépítés. Mernye és Szentgáloskér között 5,5 kilométer hosszban, valamint Andocs és Látrány között a karádi szakaszon két kilométeren várható rekonstrukció.



A Magyar Közút Zrt. megyei igazgatója elmondta, méretezett burkolatfelújításokra kerül sor az érintett szakaszokon, ami garantálja a hosszabb élettartamot. Németh Zsolt kiemelte: a közlekedésbiztonság jegyében a felújítási tervek úgy készültek, hogy a megfelelő úttartás mellett az autósoknak a vízen csúszástól sem kell tartaniuk, hiszen a csapadékvíz-elvezetését megoldották a tervezők.