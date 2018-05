Biztos Kezdet Gyerekház segít kitörni a krízishelyzetből

Elindult a Gyermekek hete az Ökumenikus Segélyszervezetnél. Ebben az időszakban nemcsak gyerekprogramokat szerveznek rászorulóknak, hanem adománygyűjtést is hirdetnek a 1353-as adományvonalon.

A karitatív szervezet célja az átmeneti segítségnyújtás mellett az, hogy érintetteknek kitörést biztosítsanak a szegénységből, ezáltal csökkentsék a gyermekszegénységet, illetve annak újratermelődését. A krízisbe kerültek felzárkóztatása az egyik legfontosabb feladatuk.

Ennek szellemében nyitották meg tavalyelőtt a Biztos Kezdet Gyerekházat Kaposváron a Pécsi utcában. Korai fejlesztést biztosítanak három év alatti kisgyermekeknek azon a környéken, ahol sok hátrányos helyzetű család él.

Vannak ingyenes szolgáltatásaik, és igénybe vehető náluk gyógytorna, babamasszás, sőt babaúszásra is viszik a kicsiket. A gyerekeknek egyénre szabottan javítanak a lemaradásaikon, hogy a hiányosságok ne vezessenek később születési és magatartási zavarokhoz. A kezdet nehéz volt, hiszen még a helyes étkezési szokásokat is ki kellett alakítani, napirendre szoktatni a gyermekeket, tudtuk meg Sipiczki-Szabó Évától, a gyerekház vezetőjétől.

A családok már megismerték a gyerekház alkalmazottait, megbíznak bennük. Bár nem kötelező feladatuk, a gyerekházban mégis ebédet főznek, miután megtudták, hogy az édesanyák otthon alig főznek levest. A gyerekgondozás és a fejlesztési tanácsadás mellett egészséges életmódra is igyekeznek nevelni a családokat. Néhányan még betegen is behozzák a gyermekeiket, akiken meleg ruhával, étellel, vitaminnal segítenek. A gyerekházban közösségi programokat szerveznek, és mosási lehetőség is van.