Bóbita, Bóbita játszik és várja az apróságokat

Befejezéséhez közeledik a bölcsőde építése, napokon belül megrendelik a bútorokat és a fejlesztő játékokat. A két csoportos intézménybe 24 kisgyermek járhat majd. A tágas termeken kívül melegítőkonyha és szociális helyiségek kaptak helyet a bölcsiben, és egy jókora teraszt is terveztek.

Zsoldos Márta Piroska, Böhönye polgármestere érdeklődésünkre azt mondta: egy sikeres pályázat teszi lehetővé a 150 millió forint értékű beruházást. Az egykori bölcsőde még a kilencvenes években bezárt, így több mint két évtized elteltével sikerül újat nyitni. – Már van javaslat az intézmény nevére, Bóbita Bölcsődének hívjuk – mondta a polgármester, majd így folytatta: több oka is van annak, hogy belevágtunk a bölcsődeépítésbe. Egyrészt nőtt a születésszám, másrészt meggyőződésünk, hogy a fiatalok helyben tartásának egyik záloga a modern szolgáltató intézményrendszer. Az új létesítmény nagy segítséget jelenthet a fiatal szülőknek. Az édesanyák, ha úgy döntenek, hamarabb munkába állhatnak, s gyermekük biztonságos közegben, szakemberek felügyelete mellett lesz.

– A bölcsődénkben nemcsak a helyi, hanem a környékbeli apróságokat is fogadjuk: a szenyérieken, a nemeskisfaludiakon, a véseieken, a varászlóiakon kívül a nemesdédieket is – folytatta a polgármester. – A bölcsőde műszaki átadását április elsejére tűztük ki, s várhatóan július elsején vehetik birtokba a gyermekek. Addig is bőven lesz feladat. A bútorokon és konyhai berendezéseken kívül a fejlesztő játékok beszerzését február elején kezdjük meg, hogy majd az otthonos környezetben a lehető legjobban érezzék magukat az apróságok.