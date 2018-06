Bodosi Mihály nevét viseli majd az új aréna Kaposváron

Jól halad a Kaposvár Aréna építése. A létesítmény készültségéről Szita Károly polgármester és Dér Tamás alpolgármester a helyszínen tájékozódtak.

Már a falfestékek színét is kiválasztották az épülő Kaposvár Arénában. Az építkezés felén már túl vannak a szakemberek, hangzott el a pénteki bejáráson.

– A székeket már kiválasztottuk – mondta Dér Tamás. – Az épület alsó magassága 12 méter, míg a legmagasabb pontja 20 méter. Az aréna jelleg azért fontos, mert a kosár- és röplabda mérkőzéseken a mobil lelátóknak köszönhetően közvetlen közelről nézhetik a szurkolók az eseményeket.

A fejlesztések sokkal többről szólnak, mint a Kaposvár Aréna építése. – Megvásároltuk a Matula tanyát – mondta Kaposvár polgármestere. – Az is egy sportfejlesztési terület, mert nem titkolt vágyunk, hogy terjeszkedjünk. Mellettünk van az RSG Csarnok és a régi sportcsarnok is, amelyet nemzetközi versenyeken bemelegítő csarnokként használunk majd, és itt van az atlétika pálya.

A komplexum a jövőben a Bodosi Mihály Sportcentrum nevet viseli majd, jelentette be Szita Károly.