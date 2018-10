Bogarai után festékeivel hódított Helstáb Martin

Helstáb Martin, a Kaposvári Egyetem mozgókép szakos hallgatója kapta a legjobb kevert technikával készült filmnek járó díjat a „Sok-sok festék” című kisfilmjéért a 63. Országos Függetlenfilm Fesztiválon.

Az október közepén Balatonfenyvesen tartott versenyprogramba 28 alkotás jutott be, ezek közül választották ki a legjobbnak ítélt filmeket a szakemberek. Tíz film alkotóit díjazták péntek este a budapesti ceremónián. A fődíjat Nem történt semmi című filmjével Csoma Sándor, Balázs István Balázs és Knapp Dávid érdemelte ki. Helstáb Martin, a Kaposvári Egyetem hallgatója Sok-sok festék című alkotása a legjobb kevert technikájú film díját nyerte el.

– Ez az első dokumentum filmes próbálkozásom, a különböző pécsi szobrok közvélemény formáló erejét mutattam be, egyszerre jelenik meg az alkotás és a pusztítás. Fontos volt, hogy a tartalom és a technika összhangban legyen a filmben – mondta el lapunknak Helstáb Martin, aki egyetemi tanulmányai mellett elvonulva, az erdőben tölti napjait. A pécsi fiú animációs filmjeit már több alkalommal is díjazták hazai és nemzetközi filmes megmérettetéseken. A tavalyi Függetlenfilm Fesztiválon „Jó étvágyat, bogaram!” című filmjéért kapta meg a legjobb animációs film díját. A most díjazott alkotásában a zsűri külön kiemelte a film humorát, merészségét, a forma és tartalom összhangját. Helstáb Martin szeptemberben kapta meg Pécs város Márk Tamás-díját, augusztusban pedig a balatonszemesi Bujtor István Filmfesztivál különdíját.

