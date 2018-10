Bölcsőde épül, ovi szépül Szennában

Kívül belül megújul a szennai óvoda, csaknem hetvennégy millió forint pályázati forrásból és önerőből tornaszobát alakítanak ki, korszerűsítik a tetőszerkezetet, valamint új bejárókat és parkolóhelyeket is kialakítanak. A beruházás során egy bölcsődét is létrehoznak ugyanitt.

Fúrógéptől hangos a szennai óvoda udvara. Készül az akadálymentesített bejáró. Borda László, a kivitelező cég ügyvezetője elmondta: új bejárót alakítanak ki, amely mellett parkolók is helyet kapnak. Továbbá a lapos tetőt átépítik és a tetőtérben egy tornaszobát is kialakítanak. Mozgáskorlátozott lift, valamint megújult vizesblokkok is a fejlesztés részét képezik. December végére végeznek a belső munkálatokkal, a műszaki átadást pedig áprilisra tervezik.

– Egy 73,5 millió forintos beruházás kezdődhetett meg Szennában – mondta el Gelencsér Attila a helyszínen. A térség országgyűlési képviselője hozzátette: a település fontosnak tartotta, hogy a gyerekeknek egy 21. századi óvoda épüljön, ahol ötven kicsi kap új otthont. – Minta lehet a település, számos intézkedésükkel, fejlesztésekkel a falu népességmegtartó erejét kívánják növelni – jegyezte meg Gelencsér Attila.

– Régi álmunk válik valóra – kezdte Salamon Gyula. Szenna polgármestere elmondta: az önkormányzat 13,5 millió forint önerőt tett a Terület és Településfejlesztési Operatív Programból (TOP) származó pályázati forrásához.

– Egy bölcsődét is kialakítunk, amelyre nagy igény volt már a szülők részéről. Célunk, hogy a 21. századi épületben magas színvonalon biztosítjuk a gyerekek nevelését a közintézményben – jegyezte meg Salamon Gyula. Az óvodások jelenleg a művelődési házban találtak otthonra, de decemberben már visszaköltözhetnek megújult óvodájukba.

Ötszáz millióból fejlesztenek

A jövőre év közepéig ötszáz millió forintból valósultnak meg fejlesztések Szennában. Egyedi szennyvízkezelőket alakítanak ki, a művelődési házat szigetelik, kicserélik a nyílászárókat és napelemmel látják el. Felújítják a kazánt is. 2,4 kilométer hosszú mezőgazdasági utat is fejlesztettek, valamint csaknem másfél kilométer hosszú járda is új burkolatot kapott. A temetőben pedig urnafalat építettek és új keresztet állítottak.