Bölcsőde és a somogyi vidék is Karádra csábít

Sokan keresik a vidéki nyugalmat, hatvan ház kelt el a közelmúltban Karádon. Ezért is döntött úgy az önkormányzat, hogy a letepedni vágyó családoknak kedvezve pályázati támogatásból minibölcsődét alakít ki.

Még az idén szeretnék felavatni azt a minibölcsődét Karádon, melyre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretein belül nyert 148 millió forintot az önkormányzat. Az építési munkálatok már meg is kezdődtek a településen.

Schádl Szilárd polgármester lapunknak elmondta: százszázalékos a támogatás, így az önkormányzatnak nem kellett hozzátennie önerőt a pályázati forráshoz. – Ezzel is bővül a gyerekek ellátórendszere Karádon, hiszen háromcsoportos jelenleg óvodánk és nyolcosztályos iskolánk van, hamarosan pedig már bölcsődénk is lesz – tette hozzá a településvezető.

A polgármester szerint minimálisan emelkedik a gyerekek száma a faluban. Abban bízik, hogy a bölcsőde is arra buzdítja majd a fiatalokat, hogy jöjjenek vissza Karádra, s a községet válasszák letelepedésük helyszínéül. Elmondása szerint ebben nem is áll rosszul a falu, hiszen a közelmúltban több mint 60 lakóházat vásároltak meg a településen. – Ez valószínűleg a pandémiának is köszönhető, illetve véleményem szerint annak is, hogy divat lett vidéken élni, egyre többen keresik a nyugodt helyeket, ahol a miénkhez hasonló igazi közösségek vannak – tette hozzá Schádl Szilárd. – Részben pedig a Balaton közelsége is hozzájárul ehhez, hiszen a magyar tenger partján nem könnyű manapság már ingatlanhoz jutni. Ezen kívül ismert az a jelenség is, hogy kiköltöznek az emberek a városokból, valaki végérvényesen, valaki pedig csak a nyári időszakra. Ugyanakkor az online munkavégzéssel még inkább elérhetővé vált a vidéki élet bárki számára.

A polgármester elmondta: több pályázat kedvező elbírálásában is bíznak. Három pályázatot a Magyar Falu Program, egyet pedig a Vidékfejlesztési Program keretein belül nyújtott be az önkormányzat. Három utca útját szeretnék rendbe tenni, de pályáznak szolgálati lakás felújítására, s az orvosi rendelő belső modernizálásához is szükségük lenne támogatásra.

Habár nem az önkormányzat beruházása, mégis nagy öröm mindenki számára a Karádot Andocssal összekötő út felújítása is Schádl Szilárd, polgármester szerint. Szükség volt már erre a fejlesztésre is, s mint mondta, a belterületen is megújul a főút két szakasza.

Fotó: N. L.