Bölcsődére a kistelepüléseken is szükség van

A bölcsődefejlesztések gyakorlati teendőiről kaphattak tudnivalókat a somogyi települések polgármesterei, jegyzői és pedagógiai intézményvezetői egy csütörtöki szakmai napon a Somogy Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésében. Tíz település tartozik a simonfai közös önkormányzati hivatalhoz, közülük két falu nyert pályázati támogatást bölcsőde építésére.

– A bárdudvarnoki és a zselicszentpáli önkormányzat egyaránt 150-150 millió forintot fordíthat erre a célra, a napokban kötnek szerződést a Magyar Államkincstárral – mondta Horváth László jegyző. – Egycsoportos bölcsődéket terveznek, de úgy, hogy szükség esetén tudják bővíteni.

Balatonszentgyörgy is érdekelt a bölcsődefejlesztésben, ott egy 330 millió forintos beruházásban gondolkodnak. Farkas László polgármester elmondta: a tervezés megkezdődött, jelenleg a telek kialakításánál tartanak. Várhatóan kétcsoportos bölcsőde létesül náluk, mert kezdetben ugyan egy csoporttal számolnak, de előreláthatóan a környező településeken is javul a demográfiai helyzet. Somogyban 19 település nyert összesen 3,45 milliárd forint támogatást bölcsőde építésére, fejlesztésére, eszközbeszerzésre TOP-os forrásból, számolt be erről Szajcz Adrián, a Somogy Megyei Önkormányzat alelnöke.

Az óvodafelújításokkal együtt összesen 9 milliárdot fordíthattak erre, és az egyik legnépszerűbb pályázati célja volt a megyei településeknek. Öten elbírálásra várnak.

Vannak megvalósult, folyamatban lévő és tervezett bölcsődeépítések Somogyban, és nagy igény mutatkozik a bölcsődei helyek további bővítésére, mondta Vetési Bernadett, a Somogy Megyei Kormányhivatal főigazgatója. Az érintett települések képviselői a Napkerék Egyesület Hangya Tanodájában jöttek össze, hogy a Somogy Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésében információkat kapjanak a bölcsődefejlesztésekről és a családvédelmi akciótervről.

A kaposvári szakmai napra olyan előadókat hívtak, akik a gyakorlati megvalósításban nyújtanak segítséget. A megjelenteket Bogdán Imre, a Napkerék Egyesület elnöke is köszöntötte.

Családtervezés

A megyei kormányhivatal adatai szerint 2018-ban és 2019-ben 2 új bölcsőde, 4 mini bölcsőde és 4 családi bölcsőde kapott működési engedélyt. 2020. 01. 1-jén a bölcsődékben mintegy 23 ezer, a mini bölcsődékben 1068, a családi bölcsődékben több mint 21 ezer hely volt. A somogyi kormányablakokban CSOK-kölcsön iránti kérelmet használt ingatlan vásárlásához 871-en nyújtottak be, babaváró támogatást 905 házaspár igényelt.