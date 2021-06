Bölcsőtől sírig jelen lesz Hella Ferenc, az új esperes

Beiktatták Hella Ferenc lelkipásztort a Somogyi Református Egyházmegye esperesévé szombaton.

Az eseményen a több száz hívő mellett mintegy félszáz lelkész vett részt, de a társegyházak papjai is együtt ünnepeltek a reformátusokkal. Hella Ferenc hat évig tölti be a tisztséget. Zsúfolásig megtelt a nagykanizsai református templom szombaton délelőtt. Az esperes beiktatásra több somogyi közösségből is érkeztek presbiterek és gyülekezeti tagok. A két és fél órás ceremónia első mozzanata az volt, amikor a palástot viselő lelkipásztorok bevonultak a templomba, a hívek pedig állva fogadták őket.

Az apostoli köszöntés, az éneklés és az óvodások műsora után, Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét. Prédikációjában a dicsekvésről és a közösségekről beszélt párhuzamot vonva a korinthusi és a mai gyülekezetek között. – Nagy szükség van a mai világban a dicsekvésre – hangsúlyozta. – Annyit gyengítjük egymást, annyi az ellentét és a feszültség hazánkban, a világon pedig a gyűlölet, hogy bátorításra és biztatásra van szükségünk. A dicsekvésnek van egy sziklaszilárd alapja, méghozzá Jézus Krisztus, aki meghalt és feltámadt értünk, ez az egyház szolgálatának a lényege – fogalmozott Steinbach József.

Az igehirdetés után a püspök beiktatta tisztségébe Hella Ferencet, majd a palástos lelkipásztorok és a társegyházak papjai egy-egy rövid bibliai igeverssel áldották meg az új esperest.

Kulcsot keres a kincsestárakhoz

Hella Ferenc Anselm Grün az Életet fakasztó vezetés című könyvéből idézve elmondta: a vezetés annak a művészete, hogy megtaláljuk a kulcsot, amely megnyitja munkatársaink kincsestárát és ráébreszti őket arra, hogy sok lehetőség és képesség rejlik bennük. A vezetés azt jelenti, hogy kedvet ébresztünk másokban saját képességeik kibontakoztatására és a közösség szolgálatára. Hozzátette: mindenkinek helye van az „új csapatban”, ezért számít a munkatársai és a lelkészek segítségéré, támogatására. Az esperes hangsúlyozta: tennünk kell azért, hogy megőrizzük hitünket, történelmünket, hagyományainkat, nemzetünket és megóvjuk a protestáns, keresztyén értékeinket.

Abba kapaszkodjunk, ami összeköt

A somogyi Református Egyházmegye szombaton beiktatott esperese székfoglaló beszédében azt hangsúlyozta: csak úgy, mint lelkipásztorként, esperesként is az lesz a dolga, hogy a gondjaira bízott hívők életében jelen legyen a bölcsőtől egészen a sírig. – A jézusi szeretet legyen számunkra a példa – mondta Hella Ferenc. – Voltak elődeink, akik sokat tettek ennek szellemében és nekünk is követnünk kell az ő példájukat. Már magam is megéreztem azt a szeretetet, ami jelen van a gyülekezetekben, tapinthatóan megtalálható ebben az egyházmegyében. Hatalmas szükségünk is lesz rá, s hiszek benne, hogy ez az a szál, ami összeköt valamennyiünket – fogalmazott a somogyi esperes.