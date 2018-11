Boldogító igen 37 méteren – lánykérés a kaposvári tűzoltóságon

Harminchét méter magasságban a meglepett lány nem utasította vissza párja kérését, s már menyasszonyként lépett ki a magasból mentő kosarából.

Két éve teljesít szolgálatot a kaposvári hivatásos tűzoltó-parancsnokságon Erdei Jonatán, aki a minap meglepte barátnőjét azzal, hogy megmutatta neki madártávlatból is a somogyi megyeszékhelyt. A mit sem sejtő lány azt sem furcsállotta, hogy egy drón is követi a magasba emelkedésüket. Sőt a kosárban felszerelt kamerákat meglátva sem kezdett gyanakodni, hogy a készülékek nemcsak azt a pillanatot örökítik meg, amikor 37 méter magasságból láthatja Kaposvár, hanem azt is, ahogy párja kollégái felsorakoznak a gépjárműfecskendők előtt egy kérdést megfogalmazva irányába.

– Ez most komoly? – kérdezte Eszter, amikor gyanútlanul lepillantott a szertár elé. Jonatán ekkor letérdelt és megismételte a C csoport tagjai által feltett kérdést. Eszter meghatódva igent mondott, s már gyűrűvel az ujján fogadta a gratulációkat a földre érkezéskor.