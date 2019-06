Bölényhúst várnak az éttermek, de messzire nem lehet szállítani

A tóban hűsölnek a bölények Gelencsér László mérői birtokán. A gazda nem a húsért tartja a csordát, de évente két-három állatot levág, eddig azonban a törvény megnehezítette az értékesítést. Ez talán megoldódhat a jövőben.

A vastag téli bundájukat vedlik az amerikai bölények júniusban. Szakértők szerint a bölényé az egyik legegészségesebb vörös hús, mert magas az ásványianyag tartalma.

– Mezőgazdasági kistermelőként a törvény szerint 40 kilométernél messzebbre nem adhatok el húst, illetve fagyasztott húst sem – vetette fel a problémát Gelencsér László. – Ez korrekt a sertés és a szarvasmarha esetében, viszont így nem adhatok el bölényhúst pécsi vagy székesfehérvári éttermeknek, hiába érdeklődnek.

Emiatt minden évben levelet írt, és most először érkezett kedvező válasz az Agrárminisztériumtól, hogy megvizsgálnák az ügyet. Az átfogó kérelem olyan ritka állatokra is kiterjedt, mint a strucc és az emu. Ez más hazai tenyésztőknek is előnyös lehet.

Haszonszerzés céljából senki sem áll neki bölényt tenyészteni, magyarázta Gelencsér László, mert túl macerás és veszélyes, a megtérülés pedig évtizedekben mérhető. 2004-ben hozta az első állatokat, három üszőt és egy bikát az egyik üzletfelétől, akinek indián boltja van Németországban. Az íjkészítő Gelencsér László ott látta meg először a bölényeket. Addig nem gondolkodott állattenyésztésben, de volt egy rétje tavakkal.

Az idén Kaposmérőn még csak egy borjú született, de a 14 tehéntől még vár utódokat. Gelencsér László az amerikai bölények után nem kap mezőgazdasági támogatást, ahhoz előbb a szaporulatot kéne minősíteni, de az többe kerülne, mint a támogatás maga. A bölények között ugyanis nincs lajstromozott bika, mert külföldön ez senkit sem érdekel. Évente egyszer be kell fogni a csordát, mert a marhaféléknél kötelező a vérvétel, és a fülbe lőtt azonosító. A befogáshoz az Asperger-szindrómás professzornő, Temple Grandin terveit használta fel a mérői gazda.

– Szeretném hinni, hogy van köztünk kapcsolat a bölényekkel, de valójában nincsen – mondta Gelencsér László. – Ha rendszeresen egy fehér vödörben hozok nekik almát, akkor a fehér vödör miatt rohannak felém. Vadállatok és sohasem lesznek szelídek, de szabadon élnek. Bár ők amerikai bölények, de Koppány kelevézzel még vadászott az európai bölényre a somogyvári erdőkben.