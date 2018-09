Bolygónk védelme került középpontba Kaposváron

Tudatos vásárlás, szelektív hulladékgyűjtés, közlekedés elektromos autókkal –mindezekről hallhattak a gyerekek a negyedik alkalommal rendezett klímanapon Kaposvár főterén. A több száz általános iskolás figyelmét a környezettudatosság fontosságára hívták fel.

Míg az első klímanapon még jégkockán, addig az idein már homokban, napernyővel a feje fölött ült a jegesmedve a Kossuth Téren. A negyedik klímanapon így akarták felhívni a figyelmet a globális felmelegedés veszélyeire, a környezet védelmére. Öt standon a tudatos vásárlást, a szelektív gyűjtés is elsajátíthatták.

– Otthon mi is szelektíven gyűjtünk, külön válogatjuk az üveget, a papírt – mondta el Németh Dóra.

A kisfaludys Vajda Csenge pedig azt mondta: a szülei mindig arra figyelmeztetik, hogy ne égesse feleslegesen a villanyt, s ne folyassa a vizet.

– Mi mindig tartósítószermentes élelmiszereket veszünk, és ha lehet, hazai termékeket vásárolunk – mondta el Deme Boglárka.

A jövő fájára üzeneteket akaszthattak fel, amelyre a gyerekek fogadalmakat írtak. Volt, aki azt kérte, a köztereken is legyenek szelektív gyűjtők, más pedig több közösségi szemétszedést, vagy elektromos kukásautókat javasolt a városnak. Az E-Mobi pedig elektromos töltőállomást, autókat mutatott be, valamint egy terepasztal segítségével mutatták be, hogyan termelődik energia. Idén újdonságként Paksról egy tájékoztató kamion belsejében interaktív eszközökkel és játékos formában ismertették meg a gyerekeket az atomenergiával. Első kézből kaphatnak ismereteket a új atomerőművi blokkok létesítését végző Paks II. projektről is.

Kaposvár a beruházások tekintetében kiemelt szerepet tulajdonít a környezetvédelemnek.

– 2050–re szeretnénk az energiafüggetlenséget elérni, a távhőprogramban egy környezetbarát fűtési technológiára még több intézményt kapcsolunk – mondta el Kovács Katalin. Kaposvár környezetfejlesztési igazgatója hozzátette: a közvilágítást is energiatakarékos izzókkal biztosítják, valamint tisztított biogázzal működtetik a buszokat és fűtik a virágfürdőt is. Megjegyezte: a lakosság körében is egyre többen gyűjtik a szemetet szelektíven, ám szeretnék még jobb eredményeket elérni az üveghulladék begyűjtésében. Tervezzük bevezetni a házhoz menő használt sütőolaj begyűjtését, s több közintézmény tetejére kerülnek a közeljövőben napelemek.

