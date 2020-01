Borban és címkén keresték az igazságot a borászvizsgán

Tizenöt szőlész-borász tanuló tartott hétfőn bormustrát a Siófoki Szakképzési Centrum Mathiász János Szakgimnázium tangazdaságában. A végzősöknek saját maguk által készített nedűket kellett bemutatniuk a szakmai zsűri előtt.

– Egy Zöld Veltelini félszáraz bort készítettem – mutatta be vizsgaborát hétfőn Irányi Dominik. A balatonlellei fiatal azt mondja, gyerekkori emléke miatt jelentkezett a képzésre. – Nagyapámmal még Trabanttal mentem ki mindössze pár évesen először a szőlőbe, nagyon tetszett, amit ott láttam, egy életre megfogott a varázsa – emlékezett Irányi Dominik, aki nem egyedüli vizsgázó volt az Irányi családból: édesanyja Irányiné Bertalan Andrea közel 10 éve foglalkozik szőlőtermesztéssel Balatonlellén és környékén. – Mindig is nagyon érdekelt a szakma, a szőlőtermesztés része könnyebben megy, a borászat terén számos újdonságot tanultam itt – mondta.

A negyedik Mathiász Bormustrán tizenöt szőlész-borász tanuló adott számot tudásáról. – Öt évvel ezelőtt indítottuk a szőlész-borász hiánypótló képzést felnőttoktatásban – mondta el Balog Krisztián, a Mathiász János Szakgimnázium igazgatója. – A bormustra célja, hogy a végzőseik a szakmai vizsga előtt mutassák be maguk készítette boraikat. A diákok bemutatják a technológiát, amellyel készült a boruk, de maguk is palackozták a nedűjüket és a címkét is ők készítették. S egy kis marketinget is bele kellett csempészniük a bemutatóba, hogy eladható legyen az általuk készített termék.

Balog Krisztiántól megtudtuk azt is, nagy az érdeklődés a képzés iránt, az ország szinte minden tájáról érkeznek tanulók, akik miután végeztek, a borvidékeken könnyen el tudnak helyezkedni. Sokan pedig a családi borászatot vinnék tovább, ehhez kell a végzettség. A nappali tagozatosok helyben, az iskolában végzik a gyakorlatukat, a felnőttoktatásban résztvevőknek pedig külső helyszínen zajlik a gyakorlati oktatás.

Az értékelés során három fő szempontot figyelnek. – Az előadásmódot, a bor kvalitását és a címketervet – mondta el Országh Bernát borászati szakoktató. – Fontos, az eladhatóság, de a minőség a döntő tényező. Emellett pedig elengedhetetlen marketing szempontból az egyedi, figyelemfelkeltő címke, amely a vásárlásnál is döntő szempont. Borászként tapasztaltam, hogy a képzésre nagy szükség van az egész ország borvidékeinek, a most vizsgázók között volt Pest és Zala megyei tanulónk is – jegyezte meg Országh Bernát.

Üde ízvilágával a rozé bor lett a befutó

– Az évjárat sajátosságai megjelentek a diákok készítette borokban, voltak kimagasló minőségű nedűk közöttük, s az idén nagyobb hangsúlyt fektettek a címkék megtervezésére is – mondta el Országh Bernát. Rajta kívül a szakmai zsűriben szerepelt Kukola Zoltán, a Balatonboglári Borgazdasági Zrt. főborásza, Varga Zsuzsanna, szőlészeti szaktanár és Balog Krisztián, a tagintézmény igazgatója. Idén Jámbor Zoltánné nyújtott kiemelkedő teljesítményt, 2019-es Merlot rozéja lett a Mathiász iskola bora, a zsűri tagjai az üde, friss ízvilágot emelték ki. A felnőttoktatásban résztvevő tanulók legközelebb májusban a záróvizsgán mérettetik meg magukat.