Bőregér és katonai terepjáró volt a sláger a pikniken

Huszonharmadik alkalommal töltötték meg a kaposvári Cseri parkot a veterán gépcsodák. A százötven autó, motor között igazi különlegességeket is láthattak az érdeklődők. A Velorex Oskar mellett a piknik legidősebb tagja Willys Jeep is szép számmal vonzotta látogatókat.

– Anya, ezt nézd, ilyet még nem láttam – mutatott a Velorex Oskar gépjárműre Nédli Samu. Testvérével Domonkossal már pattantak is be a különleges autóba. Nem véletlen a vonzódás a veterán gépcsodák felé, a családban a nagypapa és az édesapa is gyűjti a a szép korú járműveket.

– Ebbe nőttek bele, hogy otthon bütykölik, azt hiszem már most rajonganak értük – mondta el édesanyjuk, Nédli Biczó Szilvia. Az 1968-as bőregérben a motor eredeti, de a kasznit fel kellett újítani a bőrt üvegszálra. Egy ismerősétől vette Szentkirályiné Takács Erzsébet. – Hétvégenként kirándulunk a kocsival, férjem azt mondta nincs az a pénz, amiért eladná – mondta el a dombóvári tulajdonos.

A Knight Rider sorozatból jól ismert Kitt piros mása is megjelent a veterán gépjárművek között. Az 1989-es Chevrolet Corvette Amerikából került a megyébe Somogyvári Jánoshoz. – A 80-as évek kedvelt luxusautója volt, digitális a műszerfala, sport futóművel rendelkezik, a motorja V8-as 5700 köbcentis 250 lóerős – sorolta a paramétereket az autó tulajdonosa. Hozzátette: csak kiállításra, veterán ügyességi futamokra utazik a gépcsodával.

– Azért a húszat megeszi, de a hangja mindenért kárpótol, ilyenkor elfeledi az ember a fogyasztást – mesélte mosolyogva a Chevrolet tulajdonosa. A szocialista járműipar felhozatalából Trabant, Wartburg, Zsiguli is képviseltette magát. De Mercedesből, BMW-ből és Volkswagenből sem volt hiány. Szinte minden autótípushoz bármilyen alkatrész beszerezhető volt. – Huszonharmadik alkalommal rendeztük meg a Technik Pikniket, a vírushelyzet miatt a tavaszi elmaradt, most közel 150 autó és 60 árus jött el – mondta el Punik László, a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesületének elnöke. Hozzátette: a legidősebb gépjármú egy 1941-es gyártmányú Willys jeep.

– A gépjármű a normadiai partraszálláson is részt vett, 2200 köbcentis és minden eredeti benne, az oldalára rögzített fejsze és lapát, az olajozó is. – mondta el Punik László, a veterán autó tulajdonosa. Mellette parkolt egy három személyes Dnepr MT 16-os motorkerékpár. – Nem egy ismert jármű, Somogyban mindössze tíz van belőle, ebből csak három üzemképes – mondta el a Takács Csaba. Hozzátette: a golyószórót és az utánfutót leszerelve naponta ezzel közlekedik Fonyódon, még télen is téli gumival.