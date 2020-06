Borús hónapok után, derűs nyárban bíznak a Balatonnál

A Balatonra utazna a legtöbb belföldi vendég, hangzott el a Fonyódi Polgári Egyesület által szervezett pénteki kerekasztal beszélgetésen. Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese kiemelte: naponta több mint háromezren foglalnak belföldi nyaralást, ennek nagy részét a Balatonhoz.

Az idei szezont illetően optimista a legtöbb balatoni település polgármestere, de a megye vezetői is hasonlóan vélekedtek a pénteki kerekasztal beszélgetésen. Hidvégi József, Fonyód polgármestere kiemelte: mindig is optimistán gondolkodtak és a vírus kirobbanásakor sem álltak meg a szezonfelkészítő munkálatokkal. Hozzátetette: több tömegrendezvényt feltehetően nem tudnak megszervezni a városban, a családosokat azonban az idei nyáron is várják a déli partra.

Witzmann Mihály, Siófok és térségen országgyűlési képviselője hangsúlyozta: márciusban még borúsan látta a turizmus jövőjét. A kormány azonban jól és időben reagált a kialakult helyzetre, ezért várhatóan az idei szezon is jól alakul majd. Külföldre vélhetően sokkal kevesebben utaznak majd, mint a korábbi években, ez pedig kedvezhet a Balaton forgalmának – tette hozzá.

Móring József Attila, Marcali és térségének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott: a vírus okozta első sokk után a legtöbb vendéglős átállt az ételkiszállításra és próbálta átvészelni a helyzetet. Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke kiemelte: az elmúlt hónapokban sem álltak le a területfejlesztési programok és sok helyen folytatódtak a megkezdett beruházások. Hozzátette: azok a szakemberek, akik nemrég hazatértek Nyugat-Európából, azokat most könnyen fel tudják venni a munkaerőhiánnyal küzdő cégek.

Neszményi Zsolt, Somogy megyei kormánymegbízott elmondta: március közepétől 25 százalékkal emelkedett az álláskeresők száma a megyében. Jelenleg 16 ezer 363-an keresnek munkát, ebből csaknem kétezren a turizmus területén szeretnének elhelyezkedni. Kiemelte: a Balaton part, Somogy megye húzóágazata, ezért a megye vezetőinek kutya kötelessége, hogy mindent megtegyenek a sikeres szezonért.

A kerekasztal beszélgetésen elhangzott: Fonyódon tizenegy strand található, ebből négy fizetős. A Panoráma és a Kutyás strand mellett, a Bélatelepi és a Városi strandért is belépőt kell váltani.

Kampányfilmmel népszerűsítik a Balatont

Könnyid László, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgató-helyettese elmondta: arra készülnek, hogy a magyarok június második felétől intenzívebben foglalnak balatoni szálláshelyeket. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint: naponta több mint háromezren foglalnak szállást júliusra és augusztusra, ennek nagy része a Balatonra esik. Könnyid László kiemelte: az MTÜ kampányfilmmel is népszerűsíti a belföldi nyaralást, ebben a Balaton nagy szerepet kapott.

Hozzátette: több mint négyszázezer ember dolgozik a turizmusban, döntő többségben családi vállalkozások. Ezért minél többen nyaralnak itthon, annál jobban kedveznek az országnak és nemzetgazdaságnak. Könnyid László hangsúlyozta: felméréseik szerint a magyarok több mint háromnegyede belföldön szeretne nyaralni. Miután véget ér a veszélyhelyzet, az első három hónapban az emberek ötven százaléka, év végéig pedig a hetven százaléka akar itthon pihenni.