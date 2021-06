Botrány Márki-Zay siófoki látogatásán

Nem csillapodnak a kedélyek Siófokon, amelyeket az váltott ki, hogy országjáró körútjának egyik állomásaként Siófokra érkezett vasárnap Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) miniszterelnök-jelöltje.

A látogatásról már előre értesítette követőit Lengyel Róbert, aki nemcsak Siófok polgármestere, hanem az MMM alapító elnökségi tagja is. A városvezető egy bejegyzésben beszámolt a részletes programról is, arról, hogy hol találkozhatnak támogatói a hódmezővásárhelyi polgármesterrel. S itt írt arról is, hogy Márki-Zay Péter vasárnap a Fő utcai templom 10 órás szentmiséjén is részt vesz. Ez így is történt, a látogatás azonban nem múlt el „nyomtalanul”! Erről is Lengyel Róbert számolt be közösségi oldalán, miszerint egy idős házaspár szóban is kifejezte nemtetszését Márki-Zay látogatása miatt.

– Az Isten házába való belépésüket megelőzően, de még az utcán, egy idős házaspár, a kisfia és felesége jelenlétében obszcén szavakkal illeték őt, „mocskos gazembernek” titulálva, majd a miséről való távozásuk után egy idős hölgy, az unokája kezét fogva lépett oda és mondta neki: „szégyellje magát, hogy folyton a keresztényeket támadja” – írta a polgármester.

Lengyel (aki korábban számos, trágár kifejezéseket is skandáló siófoki tüntetés szónok-szereplője is volt) most úgy fogalmazott: a nemzet egy része már ilyen mélyre süllyedt. Hozzátette: szerinte, azt a mérget, amit az „országot vezető politikusok helyi pribékjeikkel a nemzet testébe fröcsköltek az elmúlt években, évtizedekben idáig juttatott bennünket”. Azt is írta a siófoki városvezető, hogy mások helyett ő szégyelli magát!

Sajtóhírek szerint Márki-Zay is nyilatkozott siófoki látogatása után, s úgy fogalmazott: „szégyen magyarnak lenni”!