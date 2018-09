Bottal járnak Gálosfán az egészségért

Gálosfán tizennégyen is bottal jártak a hét végén. No nem azért, mert anélkül nem tudnak menni. Pont ellenkezőleg: egy tanfolyam keretében éppen azt tanulták meg, hogyan kell úgy használni a botokat, hogy a testizmainak akár kilencven százalékát megmozgassák. Mindezt úgy, hogy közben a léleknek is figyelmet szentelnek.

Nordic walking. Sokaknak már ismerősen hangzik a kifejezés. Egy hazánkban is terjedőben lévő szabadidősportot takar, amely a sífutásból ered. Ám nem mindegy, hogyan indul útnak a kikapcsolódni vágyó. Bármilyen mozgás akár káros is lehet, ha nem szakszerűen végzi a sportoló. Ha pedig a test megbetegszik, az a lélekre is kihat. Ugyanez fordítva is igaz. Ennek a szemléletnek a jegyében tartott Molnár Renáta Cor-Way életmódtréner az általa kifejlesztett módszer megismertetésére egynapos tanfolyamot Gálosfán a Páloskertben. Harminc éve kezdte kidolgozni és tanítani életmódprogramját, amelynek hivatalos nevet csak 2015-ben adott. – Hofher József jezsuita szerzetes biztatására egy 2010-es lelkigyakorlaton találkoztunk, ekkor jött az a közös ötlet, hogy az általam kidolgozott életmód-programot egy új típusú lelkigyakorlatos formába öntsük. Először így ismerték az érdeklődők – mondta Molnár Renáta. – Így került kapcsolatba a mozgás és az ima. Mert miért ne lehetne sport közben imádkozni. A program a Cor-Way (szív útja) fantázianevet kapta, mert a szív testileg és lelkileg is az élet forrása. Éppen ezért kapta a stílusosan templomkertben tartott gálosfai program a „LelkesTest” elnevezést. – A szív akaratunktól független, szüntelen pulzál bennünk, vagyis az élet maga, amely bennünk, mélyen történik – mondta az életmódtréner. Hozzátette: a mozgás a fizikai jobblétet és a mentális jobblétet is elősegíti, amolyan stresszoldó hatással bír. Ez a mozgásforma a tizenévesektől a kilencvenesekig mindenkinek kedvtelése lehet. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS – A LelkesTest program önmagunk elfogadására biztat, és arra, hogy jó értelemben érték vagyok, és ez jó – mondta Csorba Eszter, aki úgy véli, megerősítést nyert a tanfolyamon. – Ha hosszabb távon gyalogoltam, korábban is énekeltem magamban imaként, de érdemes leülni, rácsodálkozni a világra, szemlélődni. Az önismereten alapuló Cor Way Sport nem versenysport, hanem inkább hobbi. A tanfolyam résztvevői úgy tartják, nehéz kikapcsolódni, ha közben a gondolatok másfelé járnak, például a hétköznapi gondok megoldásán. – Aki kikapcsolódni, mozogni vágyik, ezzel a mozgásformával nem terheli meg úgy az ízületeket, mint a futással – mondta Laki-Lukács Péter testnevelő. – A tanfolyam kapcsán ötleteket kaptam ahhoz, hogy a gyerekek szemléletmódját is formálni lehet a módszerrel, hogy tudják, mihez viszonyítsák magukat. Ehhez a sportos lelkiséghez nem kell drága felszerelés, nem szükséges borsos árú edzőtermi belépő sem. Elegendő egy kényelmes ruházat lábbarát cipővel, és két bot, amely a mozgást segíti, hogy a szív útjára léphessen, aki stresszmentesebben kíván élni a hétköznapokban is.