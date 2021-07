Búcsúval ünnepeltek a Krisna hívők Somogyvámoson

Minden parkoló megtelt. Több ezren látogattak el három nap alatt a somogyvámosi Krisna-völgybe a hétvégén, ahol vallások, kultúrák találkoztak az ilyenkor szokásos búcsúnak köszönhetően.

– A turisták már akkor eljöttek, amikor még semmi nem volt ezen a területen, és csak azt tudtuk megmutatni nekik, hol lesz az iskola, a pékség, a kert. Minden, ami azóta felépült, a búcsú napján látogatható – emlékezett vissza Hosszú Zoltán, a Krisna Hívők elnöke az 1996-os kezdetekre. A Somogyvámosi alpolgármester elmondta, hogy 1993 óta tudatos környezetgazdálkodást végeztek a területen, tavakat hoztak létre, 450 ezer fát ültettek, amelynek köszönhetően a biodiverzitás gazdagodott. Az itt fészkelő 25-30 féle madár százhetvenre bővült. Dél-Dunántúl legnagyobb „fecskrezervátuma” található a tehenészetünkben – emelt ki Hosszú Zoltán, aki természetesen Somogyvámoson él családjával.

– Még soha nem volt rajtam szári, de nagyon kényelmesen érzem benne magam, ugyanakkor fura is, hogy itt ebben járnak a nők, én amolyan ünnepi viseletnek képzelem el – mondta a hindi viseletről Tóth Boglárka, miközben a könnyű esésű kelmével tekerték körbe. Ám nem a szári volt az egyetlen, amelyet az iskola épületében megpróbálhattak az érdeklődők. Kézműves foglalkozásokon kívül még a védikus sakkot is kipróbálhatták, amely a közismert játék elődjének számít.

– Nem először járunk itt, bár búcsúban még nem voltunk. Az a nyugalom, amely itt árad, a kedvesség, a szeretet által, nagyon jól esik. Az életstílus nagyon tetszik. Felemelő érzéssel térünk innen mindig haza – mesélte Farkas Margit, aki Erdőkertesről érkezett a családjával, hogy bejárja területet. Óránként indult csoport a biokertészetbe, ahol az uborkához hasonló karellát is bemutatták az érdeklődőknek, és a gondosan rendben tartott szerszámokat is megnézhettük, amelyekkel igyekeznek a lehető legkevesebb kárt tenni a talaj szerkezetében. A vállalkozó kedvűek a legkülönbözőbb tematikus sétákat, vagy zarándokutakat tehettek a völgyben: szerencsét hozó, karma tisztító, zarándoklaton, vagy gyógynövény túrán is részt vehettek. A ökrös szekérrel is új élményt szerezhettek az érdeklődők, akik a szerzetes-író Sivaráma Swamitól is kérdezhettek előadása alatt, vagy éppen színpadi bemutatón gyönyörködhettek egyebek között a Gaura-vani tánccsoport előadásában. Érdekesnek bizonyult az iskolások műsora, akik ugyancsak tükröt mutattak a közönségnek és a világnak előadásukkal. Az anyagi javak hajszolásával járó stresszes életmódót, a szenvedélybetegségek káros hatását, és a húsfogyasztás lelki hátterét is kiemelték műsorukban. A színpad közelében álló gasztrosátor is megtelt ebédidőben, ahol természetesen húsmentes ételekkel kínálták a látogatókat.

Ősi magyar mesterségeket őriznek a Krisna tudatúak

Az ásványékszerekben, Krisnás könyvekben és indiai viseletek kínálatában bővelkedő kirakodó vásárban állt egy különleges stand, ahol az ősi indiai mesterségeket a magyar hagyományokkal ötvözték. Szövőkereten mutatták be, hogyan készültek egykor a kelmék.

– Ez egy négy nyüstös szövőkeret, éppen egy sálat készítek a segítségével. A textilművesség kihalóban van Magyarországon, igyekszünk őrizni belőle, amit csak tudunk – mondta Németh Péterné, miközben a kék–szürke mintájú sálat készítette.

– Magyarország egykor kendernagyhatalom volt, ma már nem készülnek itt lenből és kenderből a ruhák. Egyedül mi őrizzük ezt a hagyományt, és ez elgondolkodtató, ugye? A kendertermesztés engedélyhez kötött, pedig egy nagyon jó alapanyagnak számít – mondta Németh Péter, aki azt is megmutatta az érdeklődőknek, miként lehet a kenderből szálakat nyerni a textilkészítéshez.

Felnőttek előtt is megnyílt az iskola Eredetileg ötven gyermek jár a zsákfalunak számító Somogyvámos iskolájába, amely a Krisna-völgyben egy dombtetőn áll. A hétvégén az épület a legkülönfélébb korosztályok előtt nyitotta meg kapuit. Falai között a hétköznapokon elkülönítve tanulnak fiúk és lányok, amelyet jól bevált módszernek tartanak. Az országos kerettantervet ők is teljesítik, ám náluk projekthetek alatt sajátítják el az ismereteket a gyermekek. Mindezt úgy, hogy ők a többi általános iskoláshoz képest gyakorlati tudást is szereznek. Egyebek mellett kertészkedni és tehenet fejni is megtanulnak, így nem kell azon gondolkodniuk, hogy melyik növény egynyári, vagy éppen évelő, és azon sem hökkennek meg, hogy a tejet a tehén adja, és nem a tejgyárban készül. Az intézménybe bárki járhat, ha teljesít bizonyos elvárásokat, amelyek a Krisna tudatúak között természetes, mint a vegetáriánus életmód.

forrás: likebalaton.hu