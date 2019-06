Burger párbaj és helyi termékek a Balatonnál

Helyi termékek és helyben készült specialitások koronázták meg a hétvégét a Balatonnál. Rádpusztán marhalábszár pörkölt főző versenyt tartottak, a Kishegyen pedig burger párbajt rendeztek.

Tizenhét csapat ragadt fakanalat a hatodik rádpusztai marhalábszár főző versenyen. A többség felkészülten nyúlt a magyar gasztronómia ikonikus alapanyagához.

A Forgószél csapata is utóbbiak táborát erősítette, tavaly ők nyerték meg a versenyt. Mar az előkészületeknél magabiztosan gyújtottak a bogrács alá. – Az idén is szeretném elvinni az első díjat – mondta Lengyel Zoltánné, aki szerint a siker záloga egyszerű: helyes fűszerarány, és nem mellékesen, tudni kell jól főzni…

– Pörköltet készítünk, hagyományos fűszerezés szerint, ahogy ránk öröklődött szüleinktől, nagyszüleinktől – monda Somogyi Tiborné, a Somogyvári Ifjúsági és Nyugdíjas Klub csapatából. – Nem kell cifrázni ezt – tette hozzá.

– Összetartásra is jó a főzőverseny – mondta Papp Józsefné Mónika, nálunk fiatalok is vannak, közös a célunk, hiszen majd belőlük később ők adják a közösség erejét.

Amíg az önjelölt szakácsok tüsténkedtek, Nótár László mesterszakács figyelte mozdulataikat. – Az íz a legfontosabb – mondta kérdésünkre a zsűri elnöke, hozzátette: mivel egy marhahúsról beszélünk, fontos, hogy puha legyen, és minden benne legyen, ami egy marhapörköltbe való. A legnagyobb hiba, amit elkövetnek általában, hogy túlmisztifikálják. Nem ritkán kakukkfüvet, meg vargányát tesznek bele. Nem kell, éppen elég kihívás az is, hogy megfelelő mennyiségű legyen a hagyma, a paprika, a paradicsom – foglalta össze véleményét.

Végül az egszemélyes Intermos nyerte meg a versenyt.

A közeli balatonlellei Kishegyen lázasan formázták a pogácsákat az isteni kézműves burgerekhez. A speciális burgercsatán egymásnak feszült az angusmarha és a mangalica sertés, a somogyi és a sümegi hús.. A szervezők arra voltak kíváncsiak, melyik húsból lehet finomabb hamburgert készíteni.

Mindehhez a helyszínt a Pócz Pincészet adta, ahol Pócz József szép borai mellett jól igen jól estek a kézműves hamburgerek is. – Az angusnak karakteresebb íze van és a világon szinte mindenhol ehhez kötik a hamburgert – mondta Paskáné Hosszú Adrienn, a marhatartással foglalkozó Vulcano Farm ügyvezetője. – Ezért is izgalmas, hogy a mangalica is meg tudja mutatni magát.

A finom falatok és jó borok mellé kultúra is dukált, este nyitották meg a Pócz Pincészetben Várkonyi Rita festő a Boldogság kék madara című tárlatát.

Helyből vitték a helyit

A rádpusztai marhalábszár főzőversennyel párhuzamosan húsz termelővel helyi termék napot is tartottak.

– A Helyi Termék Egyesület kereteiben először veszünk részt helyi termék napon – mondta Vrancsik Tibor az egyesület elnöke. – Az a célunk, hogy megismertessük az emberekkel, helyben is tudnak jó minőségű termékeket vásárolni.

Így szarvasgombát, különböző mézeket, gyümölcsszörpöt és kézműves dekorációkat, ékszereket is vásárolhattak a minőségre áhítozó vevők.