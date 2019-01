Büszkén ünnepelheti Csurgó szellemi örökségét

Zsúfolásig megtelt a csurgói közösségi ház a Magyar Kultúra Napján az ezeréves Csurgó millenniumi rendezvényén.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő emlékeztetett rá, hogy tíz éve jelent meg a város 990 éves monográfiája Horváth József tanár úrnak köszönhetően. Ma pedig már az ezeréves évforduló nyitó eseményét ünnepeljük, büszkék lehetünk elődeink munkájára – mondta az egybegyűlteknek.

Bódis József államtitkár ünnepi beszédében kitért arra, hogy öröm számára szülővárosában köszönteni a település fennállásának ezredik évfordulóját. Ezek szerint Szent István idejében is már éltek, dolgoztak a településen emberek. Ma is megkapó, számára a hely szelleme. Meghatódva köszöntötték egykori diáktársai, és mint mondta, jó volt látni, hogy volt tanárai közül is páran el tudtak jönni a közös ünneplésre. Kiemelte: meghatározó volt és ma is az, az 1792-ben alapított gimnázium szelleme és Csokonai öröksége.

– Továbbra is úgy kell dolgoznunk, hogy ezer év múlva utódaink is büszkék lehessenek ránk és munkánkra. Mély tisztelettel hajolunk meg elődeink emléke előtt – zárta beszédét az államtitkár.

Ezután az önkormányzat és a kulturális központ munkatársai a Himnusz keletkezését mutatták be ünnepi műsorban, majd Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője nyitotta meg a „Somogyi Hírlap jelenti 2018-ról” – című sajtófotó kiállítást, a tárlat bevezetéséül Biró Norbert a megyei közgyűlés elnöke mondott pohárköszöntőt. Füstös János polgármester pedig megnyitotta az ezer éves Csurgó millenniumi programsorozatát.