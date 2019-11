Céges kardigán és pulykapénz is járhat

Egy friss felmérés szerint több év végi jutalommal terveznek idén a vállalkozások, mint tavaly. Van olyan somogyi cég, ahol nem esnek túlzásba, ám arra is akad példa, hogy 13. havi jutalmat, prémiumot adnak, máshol az ajándékcsomagról sem feledkeznek meg.

– Mindent egybevéve az idén többet – közel 74 millió forintot – fizetünk ki béren kívüli juttatásra, mint 2018-ban – mondta Szalai Gyula, a KVGY igazgatója. Karácsony előtt jutalomként a betanított munkások átlagosan 40 ezer, a szakmunkások 60 ezer forintra számíthatnak, a többi alkalmazottnak – személyenként – csaknem 80 ezer forintot utalnak.

A 375 dolgozót foglalkoztató ipari vállalatnál a héten született meg a döntés az év végi jutalmazásokról, amelynek Szalai Gyula szerint több hozadéka van: javítja a dolgozók közérzetét, erősíti kötődésüket a céghez, másrészt közvetlenül az ünnepek előtt hatékony anyagi segítséget jelent a családoknak.

Tallián Bálinttól, a segesdi Ferrokov Kft. ügyvezetőjétől tudjuk: dolgozóik átlagosan 20 ezer forintra számíthatnak.

– Speciális jutalmazási rendszert dolgoztunk ki – tudtuk meg Lakics Lászlótól, a Lakics Kft. tulajdonosától. – Ha teljesülnek a kitűzött célok, akkor a dolgozók bérük 20 százalékát kaphatják meg az év vége előtt.

A piac beárazza a cégeket, Hatta József, a kaposvári Kapos Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója kiemelte: időarányosan kedvezőek a gazdasági eredmények s differenciáltan osztják ki majd a dolgozóknak járó összeget. Van, akik fél havi fizetésnek megfelelő juttatással számolhat, mások 1–1,5 havival, ennek mértékéről a cégvezetés dönt. Varga Zsoltné, a Húsipari Dolgozók Szakszervezetének kaposvári alapszervezeti elnöke hangsúlyozta: a jutalmon kívül céges ünnepség is várja a Kométa dolgozóit.

Takarót a fa alá

– Az év végi jutalom személyenként egyes helyeken elérheti a 80–100 ezer forintot – mondta Svajda József, a Magyar Szakszervezeti Szövetség megyei vezetője. – Tudok olyan somogyi vállalkozásokról, ahol a juttatásokat megbontják, s két részletben fizetik a pénzt. Nyáron, mielőtt szabadságra megy a dolgozó, illetve karácsony környékén. Ennek már hagyománya van, s a pulykapénz komoly segítség. Az MSZSZ megyénkben 18 gazdasági ágazatban, 60 alapszervezettel van jelen.

Gazdag Viktóriától, a kaposvári Fusetech HR-vezetőjétől tudjuk: 13. havi fizetést adnak a dolgozóiknak, és külön jutalomra számíthatnak azok a munkatársaik, akik nem mentek az idén táppénzre és nem volt igazolatlan hiányzásuk. Karácsonyra hagyományosan ajándékot is ad a cég a dolgozóinak: korábban például gyapjútakarót és polár kardigánt is kaptak a munkások, s az idei ünnepen is értékes ajándék kerül a fa alá.