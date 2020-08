Ceruzával töltött tolltartóval az iskolakezdés is könnyebb

A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet százötven kaposvári gyerek iskolakezdését támogatja a következő napokban.

Elsőként a szervezet fenntartásában működő Biztos Kezdet Gyerekházba járó negyven fiatal kapott tanszercsomagot pénteken délelőtt. A többi ajándékot pedig az első tanítási napon viszik be a kaposvári iskolákba. Bacza Barbara, az intézmény vezetője elmondta; olyan családokat támogatnak, akik rendszeresen részt vesznek a napi foglalkozásaikon.

A segélyszervezet munkatársai kétféle csomagot állítottak össze. Az alsósokéban füzetek, ragasztó, ceruzával megtöltött tolltartó, rajzlap és olló is van, a felsősökében pedig a spirálfüzetek mellett, körző, vonalzókészlet és diákigazolvány tartó is található. A csomagok értéke egyenként nyolc-kilencezer forint.

Rumpf Anasztázia Mónika négy gyermeket nevel, ketten még általános iskolások, így ők is kaptak csomagot a segélyszervezettől. Az asszony elmondta: az iskolakezdés előtt ez hatalmas segítség számukra, hiszen ilyen jó minőségű tanszert nem tudnának megvenni, ráadásul ruhát és cipőt is kell vásárolni mindegyik gyereknek, ami szintén nem olcsó. Ha nem kapnának támogatást, akkor kicsinyesként, három hónap alatt tudnák megvenni a szükséges eszközöket – tette hozzá Rumpf Anasztázia Mónika. Császár Jánosné is nagyon örült a támogatásnak. Minden segítség jól jön számukra, hiszen férje fekvőbeteg, akiről gondoskodnia kell, ráadásul nyugdíjas, ezért kevés pénzből tudnak csak gazdálkodni.

– Idén több családnak kellett segíteni – fogalmazott a gyerekház vezetője. – A járványhelyzet miatt sokan veszítették el munkájukat, ezért többen fordultak hozzánk, mi pedig igyekeztünk minden kérést teljesíteni – emelte ki Bacza Barbara.

Kétezer iskolatáskát töltenek meg

Az Iskolakezdés együtt! elnevezésű segélyakciót már évek óta megszervezi a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A program célja; hogy olyan gyermekeket támogasson, akik társaikhoz képest rosszabb eséllyel kezdik meg a tanévet. Tavaly ezer iskolatáskát töltöttek meg tanszerekkel, idén azonban kétezer tanulót szeretnének támogatni. A segélyszervezet oldalán lévő adatok szerint; eddig csaknem ezerháromszázan adományoztak kisebb-nagyobb pénzösszeget és már több mint 17 és fél millió forint gyűlt össze.