Charterjáratok a tóhoz – sokan jönnének repülővel a Balatonra

Nagy lenne az érdeklődés a balatoni repülőjáratok iránt, de Sármelléken korlátozottak a lehetőségek, mivel a turisták jelenleg csak charterjáratokkal tudnak utazni.

Benkő Attila, a Hévíz-Balaton repülőtér ügyvezető igazgatója elmondta, az idén átlagosan három kereskedelmi charterjárat közlekedik hetente Magyarország és Németország között, illetve az ünnepek környékén van néhány járat Oroszország felé is. Ezek a járatok csak utazási irodán keresztül elérhetők és jellemzően az idősebb korosztály utazik velük. A charterjáratok és a velük utazó turisták száma jelentősen nem változott a tavalyi évhez képest, viszont több lett az üzleti célú repülés. A Balaton Sound és a BeMyLake több fellépőjét is ilyen üzleti célú business jettel utaztatták a sármelléki repülőtérre.

A repülőtér igazgatója elmondta azt is: sokan keresik a repteret azzal kapcsolatban, mikor lesznek ismét menetrend szerinti járatok, amelyekre bárki válthatna jegyet. Tapasztalatai szerint sokan utaznának külföldre Sármellékről, és a Balatonra is többen jönnének repülővel, ha nem csupán charterjáratok érkeznének. Somogyból is többen érdeklődtek már, akik a Balaton mellől szerettek volna eljutni Európa nagyvárosaiba.

– Mi csak az infrastruktúrát biztosítjuk, egy légitársaságnak kellene azt felvállalnia, hogy Sármelléken is indít járatokat – tette hozzá Benkő Attila ügyvezető. – Tény, hogy a reptér nagyobb forgalmat is elbírna, mint amekkora a jelenlegi. Volt is itt már lényegesen nagyobb forgalom, mint most.

A pilótaoktatás is egyre hangsúlyosabb a Balaton repterén. Az utasszállító gépek pilótáinak – mielőtt először repülnének utasokkal – öt leszállást kell végrehajtaniuk ugyanazzal a géppel, amelyet vezetni fognak. Sármelléken egyszerre 5-6 pilóta – nemzetközi légitársaságok emberei – tud gyakorolni. A kisrepülőgép-pilóták körében is népszerű a Hévíz-Balaton repülőtér. A növendéknek navigációt tanulnak, s Sármellék ideális helyszín arra, hogy ezt az ismeretlen reptérre eljutást szimulálják.

A repülőteret 2012 óta a hévízi önkormányzat tulajdonában lévő, Hévíz-Balaton Airport Kft. üzemelteti, és 2008-ban érkeztek és indultak utoljára menetrend szerint közlekedő járatok.