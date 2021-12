Chiphiány szab határt ünnepi vágyainknak

Nemcsak az új autókból, hanem a legnépszerűbb mobiltelefonokból, játékkonzolokból is hiány keletkezett a piacon a globális chipválság miatt, ez pedig szűkíti a karácsonyi ajándékvásárlási lehetőségeket.

Ezt ne hagyja ki! Nem kell Márki-Zay kék szalagja

Az év végi ünnepek előtt fellendül a szakboltok és webáruházak forgalma, sokan vásárolnak műszaki cikkeket ajándékba. A chiphiány miatt azonban most világszerte akadozik a szórakoztatóelektronikai termékek gyártása, miután a félvezető alkatrészekből a járvány alatt kevesebbet gyártottak. Az igény azonban nem csökkent, így a gyártók nem tudnak teljesíteni, és ez áremelkedést vagy áruhiányt okoz.

– Jelenleg kevesebb készülék érhető el, egyes típusoknál már jelentkezett a készlethiány – mondta Bayer Krisztián, belvárosi mobiltelefon-szaküzlet tulajdonos. – Bizonyos készülékek nem rendelhetők. Már az alkatrészeknél is tapasztaljuk a hiányt, nagyon sok készüléket javítunk. A kijelzőkben is chip működik, ennek megfelelően vannak olyan meghatározó telefontípusok, melyekhez már hónapok óta nem elérhetőek az alkatrészek. Feltehetően karácsonyra sem javul a helyzet, sőt rosszabb lehet, a közkedvelt típusok már most sem érhetők el.

A számítástechnikai szaküzletekben is felütötte a fejét a hiány a konzoloknál, alkatrészeknél. A videókártyák piacán az ár háromszorosára nőtt a vírus megjelenése óta, felelte érdeklődésünkre Csizmadia Attila, kaposvári komputerszaküzlet-tulajdonos. Úgy tudja, hogy az új, népszerű játékkonzoloknál több is várólistás, csak elvétve akad készleten, s nincs jele annak, hogy karácsonyra javulnának a beszerzési lehetőségek.

A számítástechnikai piacot ráadásul a bitcoin-bányászat következményei is sújtják. Így fordulhat elő, hogy az egykor 80 ezer forintos videókártyákat most 250–330 ezer forint közötti áron lehet csak beszerezni, de a korábban 50 ezer forintba kerülő típusért is elkérnek 130 ezret. A hirtelen áremelkedést világszerte gyors készletkisöprés követte a kriptovaluták előretörése miatt.

Tévéből lesz elég

Aki karácsonyra új tévékészüléket szeretne, nem kell aggódnia, mert a nagyobb háztartási gépek és tévék piacára még nincs hatással a chip­hiány, és a kereskedők igyekeznek minden lehetőséget megragadva mielőbb feltölteni az árukészleteiket. A műszaki nagyáruházak a karácsonyra szánt készülékeket már korábban beszerezték, ezért az ünnepek előtt nem számítanak komolyabb fennakadásra.

Fotó: Lang Róbert