Cipóval is töltik a szegények angyalbatyuját

Hat kaposvári templomban osztottak ezerötszáz megáldott apró kenyeret vasárnap. A Kaposvári Egyházmegyei Karitász munkatársai így hívták fel a figyelmet a Szegények Világnapjára, amelyet 2017-ben, az Irgalmasság Évében rendelt el Ferenc pápa.

November 19. Erzsébet nap, Árpádházi Szent Erzsébet, a szegények gyámolítójának napja. Azé az Erzsébeté, aki fiatal házasként előszeretettel osztott élelmet a rászorulóknak, betegeket ápolt, és segített, akin csak tudott. Vasárnap a Kaposvári Egyházmegyei Karitász önkéntesei is Erzsébet útjára léptek.

– Úgy gondoltuk, hogy most a híveket kínáljuk meg a kenyérosztás kapcsán abban a reményben, hogy amikor majd gyűjtünk a szegényeknek, nagyobb lesz az adakozó kedvük, és egy kicsit maguk is Szent Erzsébetté válnak – mondta Feketéné Szabó Márta, a karitász vezetője. – Nem csak az üdvösség felé vezető út miatt, hanem az adakozáskor érzett belső öröm miatt is javasoljuk, hogy adakozzon, aki megteheti.

– Járok a református nőszövetségbe, ahol mindig igyekszünk egy-egy kisgyermeket támogatni – mondta Szücsné Varga Erika, miközben a megáldott cipócskát szorongatta a kezében. – Például kifizetjük az úszóedzését, de tavaly fát vettünk valakinek. Én támogatok egy kiadványt is, valamint a mozgáskorlátozottak egyesületét. Úgy gondolom, ha valakinek egy kicsivel több van valamiből, miért ne adna belőle másoknak?

– Üdvözlöm a mai cipóosztást, mint kezdeményezést, ám azt gondolom, nem ez ösztönözi adakozásra az embereket – mondta a háromgyermekes Judit, aki férjével havonta utal anyagi segítséget a karitász gondozottjainak. – Aki szeretett volna, az eddig is adakozott.

A karitásznál se ismernek mindenkit, akinek elkél a segítség, ezért a rászorulók felkutatásában is számítanak embertársaikra. Gyűjtést szerveznek Adventben is, az adományokat belső somogyi falvakban élő gyermekek kapják majd. Az Angyalbatyu elnevezésű program a szervezet saját, ajándékokkal töltött „cipősdoboz” akciója lesz.

Évente két nap a szegényeké 1992 decemberében az ENSZ már létrehozta a Szegénység Elleni Küzdelem Világnapját, amelyet október 17.-ére tettek. A Kaposvári Egyházmegyei Karitász ezen a napon is aktívan közreműködött abban, hogy szélesebb körben növelje az adakozókedvet. -A Kossuth téren szórólapokat osztottunk arról, ki a szegény, valamint igyekeztünk a fiatalokat is bevonni-mondta Feketéné Szabó Márta, a Karitász vezetője. A katolikus iskola diákjai pedig száz forinttal kiegészített ismertetőt kaptak, hogy annak a rászorulónak adják, akiről azt gondolják, hogy szegény. A programot egy jótékonysági esttel zárták.