Csak a nudistáktól várják el a védettségi igazolványt

Egyetlen kivétellel az összes balatoni fizetős strand védettségi igazolvány nélkül látogatható Somogyban. Csak a balatonberényi naturista strandon kérik el a plasztik kártyát.

Néhány fizetős balatoni strand már május végén, június első napjaiban megnyitotta kapuit, a legtöbb helyen azonban ettől a hétvégétől várják majd a fürdőzőket. A balatonlellei Napfény strandon megállás nélkül dolgoznak, hogy a pénteki nyitásra mindennel elkészüljenek. Kenéz István, polgármester elmondta: már a napernyőket és napozóágyakat helyezik ki, a part menti homokot egyengetik.

– A legtöbb felmérés szerint a magyarok többsége belföldön szeretne nyaralni, ezért ugyanolyan jó szezonra számítunk, mint tavaly – mondta.

Balatonföldváron is abban bíznak, hogy a nyári hónapokban sokan keresik fel a települést. Holovits Huba, polgármester elmondta: a fizetős strandokat június 15-én nyitják ki, a belépőjegyek ára pedig ugyanannyi lesz mint tavaly. Az elmúlt hónapokban a Keleti és a Nyugati strandon több fejlesztés is megvalósult, utóbbin például ingyenes wifihálózatot építettek ki. – A nyitásra minden korszerűsítéssel végzünk – mondta a polgármester. – Megújulnak a vizesblokkok, baba-mama szobát és öltözőket építettünk, új lépcsők kerülnek a vízbe és új információs táblákat is kihelyezünk – tette hozzá Holovits Huba.

Balatonmáriafürdőn már június elsején kinyitott a Központi fizetős strand. A szabályok szerint egyszerre összesen kétezer embert engedhetnek be, de Galácz György polgármester szerint az elmúlt években csúcsidőszakban is legfeljebb ezernyolcszázan váltottak jegyet. A Kisfaludy pályázat keretében nemcsak a fizetőst, hanem néhány szabadstrandot is felújítottak. A központit hatvan, az Őrház utcai és a Bárdos szabadstrandot pedig egyenként harmincmillió forintból korszerűsítették. A többi között családi mosdót, zuhanyzót és baba-mama szobát is építettek. Galácz György kiemelte, a szezonkezdésre minden nagyobb munka elkészült, már csak néhány apróbb simítás van vissza. A fizetős mellett összesen hét szabadstrand található a településen, egy kivételével mindegyik jól felszerelt – tette hozzá.

Napvitorlák védik a naturistákat

A Balatontourist Berény Naturista Kemping területén található Balatonberényi Naturista Strand június 18-án nyit, de aki kempingbelépőt vásárol már most is látogathatja. A vendégeket azonban csak védettségi igazolvánnyal engedik be, mondta Vadászné Székely Orsolya, a Balatontourist marketingmenedzsere. Kiemelte: a strandolók idén több újdonsággal is találkozhatnak. Önkormányzat által elnyert pályázati támogatásból akadálymentes strandlépcső, utcabútorok, fedett kerékpártároló, kültéri szolárzuhanyok, napvitorlák teszik még kellemesebbé a strandolás élményét. A strand területét továbbparkosították, ezért idén még szebb környezet fogadja a látogatókat – tette hozzá Vadászné Székely Orsolya.