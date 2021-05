Csak a tökéletes kép lehet jó találat

Mint egy profi vadász, úgy készül az erdőre Gschwindt Márk reggelente. Már órákkal napkelte előtt útnak indul, az előre gondosan kiválasztott helyre, ahol aztán türelemmel várja Somogyország vadjait. Soha nem lő, de kamerájával csak a minden szempontból tökéletesen elkészített kép lehet számára jó „találat”.

Ezt ne hagyja ki! A baloldal kreativitással akarja átírni a jogrendszert

Márk az erdő, az állatok, és a fotózás szerelmese, gondolhatnánk elsőre. De jobban megismerve azt az elszánt, alázatos munkát, melyet az erdei állatok pillanatainak, életének bemutatására szán, talán a művészi fanatizmus leírás sem túlzó. Ő persze szerényen tagadná ezt a jellemzést, pedig a képei és videói laikus szemmel is túl vannak már az erdei élet puszta dokumentarista bemutatásán. Maximalizmusából és látásmódjából Somogy egy olyan darabja tárul elénk, amit csak kevesen láthattunk eddig.

– Tavaly indult az a videós projekt, ahol a Vadászati Világkiállítás népszerűsítésére kellett videót készíteni – kezd bele Gschwindt Márk abba, hogyan határozta el, videózza is az állatokat. – Tizenkét hónap az erdőn címmel csinálhattam meg ezt a videósorozatot. Másfél-két percben mutathattam be, hogyan élnek az állatok. Minden hónapban az akkor jellemző növényvilágot és állatokat mutattam be. Év elején nyílik a hóvirág majd a gólyahír, május-júniusban kis szarvasok születnek, és az anyjuk elkezdi vezetni őket. Szeptemberben szarvasbőgés, októberben dám barcogás. Minden hónapnak megvan a jellemző erdei élete.

https://fb.watch/5EGMpJeroS/

Márk alapvetően természetfotósnak tartja magát, ám rájött, hogy munkája során sokszor találkozik olyan szituációkkal, melyeket fotón nem tud úgy megörökíteni, ahogy szeretné. Így kezdett el videózni.

– Amikor valahol lesben vagyok, nem nagyon tudok mozogni. Van egy adott perspektíva, ahogy fotókat tudok készíteni. – magyarázza Márk. – De rájöttem, hogy az is nagyon izgalmas tud lenni, ahogy a szarvas tőled csak pár méterre tépi a füvet. Ezt pedig igazán jól, videón lehet megörökíteni.

Elsősorban Márk a vadászható állatokat igyekszik lencsevégre kapni, de szívesen készít képet különleges madarakról is, mint a fekete gólya vagy a kanalas gém, melyekkel akarva akaratlanul is összetalálkozik erdei portyáin. De ha egy sünit csinál valami olyat, ami Márkot inspirálja, azt is lefotózza.

– Legnehezebb talán az aranysakálról képet készíteni – gondolkodik el Márk. – De ez nem meglepő, hisz azt az állatot vadászni is nehéz. Egyébként a kisebb állatokat jellemzően nehezebb is fotózni, mert nehéz hozzájuk közel kerülni annyira, hogy jó kép készülhessen.

A jó kép definíciója pedig egy nagyon összetett, és bonyolult mátrix Márk fejében. Nagy lelkesedéssel beszél az előkészületekről, fényről, helyről, szögről és szélről. Ha csak az egyik is hibádzik, a fotós már elégedetlen. Mert akkor az a kép nem olyan, amilyet ő készíteni szeretne. És hiába marad még sok-sok paraméter, ami ideális, a kép nem lesz tökéletes.

– Nézd meg ezt a képet – mutatja Márk a telefonján egy réce képét, – hogy ez a kép ilyen lehet, ahhoz nekem körülbelül négy méterre kell lennem tőle úgy, hogy közben ne vegyen észre. Sokan ezt nem értik meg, hogy mennyi szellemi és fizikai munka egy ilyen képben. Ez nem szerencse és egy kattintás csupán. Én nem tudom megbeszélni a szarvassal, mikor tudom lefotózni. A tökéletes képhez nekem kell felkészülni, és ott lenni akkor és úgy, hogy minden ideális legyen. Ez a természetfotózás nehézsége.