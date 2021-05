Csak hazai védettségi igazolvány lehet a fürdőbelépő

Sok külföldi él hosszú évek óta a kis somogyi falvakban, főként nyugdíjasok vásároltak házat maguknak, s mára gyökeret vertek Somogyban. A járvány terjedése azonban őket is választás elé állította, hogy hazamennek-e, és ott várnak a lassan érkező vakcinára, vagy Magyarországon oltatják be magukat, ha nálunk akarják élvezni a védettségi igazolvány előnyeit.

Wimal Morapitiye Srí Lankáról költözött Somogyba, és egy utazási irodát működtet. Harminc éve él hazánkban, és huszonöt éve vallja magát magyar állampolgárnak. Lapunknak azt mondta: számára természetes volt, hogy Magyarországon veszi fel az oltást. Jó tapasztalatai voltak, csak enyhe tüneteket észlelt magán, miután megkapta a vakcinát. Azt mondta, épp most csináltatott tesztet, és kíváncsian várja az eredményét, hogy milyen lett az immunitása.

Azt is hozzátette: oltás után már bátrabban mozog, és hirdeti, hogy aki tekintettel van magára és másokra, az az oltást választja. Ismer más külföldieket is, akik hozzá hasonlóan Somogyban élnek, és nálunk oltatták magukat.

Gokieli Szvetlána, a Kaposvári Orosz Hagyományőrzők Egyesületének elnöke is túl van már az oltáson.

– Januárban jelentkeztem a vakcinára és az volt a kérésem, hogy a Szputnyikot kapjam – felelte mosolyogva, amikor erről kérdeztük. – Él egy magyar-orosz kettős állampolgárságú hölgy nálunk, ő is a Szputnyikot kérte, ahogyan sok más egyesületi tagunk is. Nem azért, mert orosz származásúak vagyunk, hanem azért is, mert meggyőződtünk a hatékonyságáról.

A Kaposvári Orosz Hagyományőrzők Egyesületének elnöke arról is beszélt, ötvenöten alkotják a tagságot, közülük tizenketten orosz származásúak.

A Somogyban élő külföldiek többféle taktikát választottak védekezésül. Egy Somogyjádon élő német férfiről úgy tudják a környéken élők, hogy a járvány kitörésekor összecsomagolt és hazament. A szép fekvésű Ecsenyben évek óta él egy külföldi kolónia, huszonöten laknak itt, főként németek és hollandok. Kőkúti István polgármester lapunknak elmondta: azt tapasztalta, hogy a járvány erősödése után a külföldiek inkább bezárkóztak, sokakat fél éve nem láttak. Ők inkább a távolságtartásban találnak biztonságot.

Szentgáloskéren is főként németek és hollandok telepedtek meg, házakat vásároltak maguknak. Közülük többen választották azt, hogy a magyar egészségügyi rendszeren át jutnak vakcinához. Egy német házaspár már be is oltatta magát, nézett utána kérésünkre Szabó Péter, Szentgáloskér polgármestere, aki azt is megtudta, hogy a faluban élő külföldiek közül még többen fontolgatják a védőoltás felvételét, csak a regisztráció szükségességét értik meg nehezen.

A Virágfürdő kapuja is csak a magyar védettségi igazolvánnyal nyílik meg

Sok külföldit az ösztönöz a magyar oltás felvételében, hogy így gyorsabban juthat vakcinához. Emellett sokan a magyar védettségi igazolvány előnyeit akarják élvezni, ha már itt élnek, hiszen a szolgáltatások számukra is csak így elérhetők. Nemcsak az éttermek belső tereibe, de egy magyar fürdőbe sem juthat be az a külföldi, akinek a saját országából származó védettségi igazolványa van. Megkérdeztük a kaposvári Virágfürdő vezetőjét, hogy mi a teendő akkor, ha egy látogató külföldi védettségi igazolványt mutat fel a bejáratnál. Löffler Zita azt válaszolta, hogy ilyenkor a népegészségügyi központtal kellene egyeztetni, miután a külföldi védettségi igazolványra nem terjed ki a vonatkozó kormányrendelet.