Csak segíteni jönnek elő Krisnafalva lakói

Az Indiában szolgálatot teljesítő szerzeteseket is hazahívták a somogyvámosi Krisna-völgybe. Részükre egyéni karanténokat alakítottak ki. Mindemellett a völgyben élők is önkéntes karanténban vannak, hogy megelőzzék a vírus terjedését.

– A közösség tagjai között tudomásunk szerint nincsen koronavírusos beteg – mondta Szilaj Péterné a Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közösségének sajtóreferense. – Tudni kell azt is, hogy Krisna-hívők nem csak a völgyben élnek, hanem a faluban, Somogyvámoson is laknak. Az önkéntes karantén azt is jelenti, hogy a két helyszín között sincs átjárás. A sajtóreferens azt is hozzáfűzte: alaposan át kellett szervezni Krisna-völgy életét a fesztiválok szüneteltetésével, ami nagyban befolyásolja a turizmust. – Most a legfontosabb feladat a segítségnyújtás – tette hozzá Szilaj Péterné.

– Ezért például a Krisna-hívők Ételt az Életért programja a jelenlegi helyzetben is folytatja mindennapos ételosztó misszióját. A Krisna-völgyi farm éttermében az étel elkészítése fokozott fertőtlenítési eljárások mellett, míg az ételosztások fokozott elővigyázatossággal, és az ilyenkor szokásos higiéniai szabályok betartása mellett történik.

Krisna-völgyből Marcaliba is a hét öt napján érkezik több mint félszáz adag étel, amit a piactéren, valamint Marcali horvátkúti városrészében osztanak ki rászoruló családoknak, időseknek. A meleg ebédet továbbra is élelmiszermentésből származó kiegészítő termékekkel, zöldségekkel, gyümölcsökkel egészítik ki. A sajtóreferens elmondta azt is: az igénybe vevők létszáma, az idős emberek óvatossága miatt némi csökkenést mutat. Azonban felkészültek arra is, ha a munkahelyek megszűnése miatt emelkedik a nehéz anyagi helyzetbe kerülő családok aránya, vagy a külső segítség mellett bővül a mentális támogatást igénylők köre.