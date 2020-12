Csak úgy falta a család az energiát a karanténban

A szolgáltató – átalányelszámolás esetén – évente egyszer olvassa le az ügyfelek mérőóráit. Jövőre kellemetlen meglepetés érheti a fogyasztókat, hiszen már látható, több somogyi család villany- és gázszámláit több ezer forinttal megdobja jövőre az idei koronavírus-járvány.

– A koronavírus-járvány következménye az energiafelhasználásban is kimutatható – hangsúlyozta Sebestyén Gyula, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület kaposvári szervezetének elnökségi tagja. – Az biztos, hogy sok somogyi család az idén jóval több időt töltött otthon, mint 2019-ben. Volt, amikor a gyermekeket küldték haza az iskolából, mások távmunkában dolgoztak, s így a szokásoshoz képest több energiát használtak fel.

A járvány első hullámának kezdetén némileg enyhült az időjárás, ám májusban lehűlés volt, s a második hullám idején – az ismert okok miatt – számos család lakásában, házában maradt. S az átlagosnál több főzés, fűtés érezhetően növelheti a gázfogyasztást. Egyes becslések szerint a somogyi családok akár 2-3 százalékkal fizethetnek többet gázra, mint tavaly.

Sebestyén Gyula kiemelte: hasonló helyzet figyelhető meg a villamosenergia-felhasználásnál is. Azokban a családokban, ahol két, három gyermeket nevelnek, s részben az online oktatás miatt folyamatosan használják a számítógépeket – s ezen kívül a háztartási berendezések is szinte megállás nélkül üzemelnek –, egyes számítások alapján 1-2 százalékkal is megugorhat az áramfogyasztás. Varga Ivett, az E.ON Zrt. szóvivője kérdésünkre közölte: Somogyban közel 140 ezer lakossági ügyfelüket látják el villamos energiával, éves mérőleolvasásuk, és az ezt követő elszámoló számla kiállítása is folyamatosan történik. Ügyfeleiknek 2020-tól lehetőségük van arra is, hogy az E.ON leolvasó kollégája által végzett éves leolvasást kiváltsák, s fényképes leolvasással kényelmesen, maguk végezzék el azt.

– A lakossági fogyasztásban az elmúlt időszakban egészen minimális növekedést tapasztaltunk – közölte. – Ennek pontos mértékét egyelőre nem tudjuk megmondani, mivel lakossági ügyfeleink fogyasztását évente egyszer olvassuk le, ez sokaknál még nem volt esedékes. Fontos kiemelni, hogy az éves energiafogyasztás alakulását általában több tényező együttesen határozza meg. Nagy mértékben függ például az időjárástól is, hiszen például ha nyáron nagyon meleg van, akkor a kánikulában többen használnak légkondicionálót. A lakossági ügyfelek éves fogyasztásában a jelenlegi adataink alapján egy-két százalék körüli növekedést sejtünk, de ez területenként eltérő lehet.

Otthon szinte pancsoltunk tavasszal

Szaka Zsolt, a Kavíz Kft. ügyvezetője közölte: a koronavírus-járvány első hulláma és a bevezetett korlátozások hatása jól érzékelhető a fogyasztási adatok változásában. Márciusban, áprilisban és májusban a közületi fogyasztás lecsökkent, míg a lakossági megemelkedett 2019-hez képest. Tavaly az első három negyedévben 2 291 000 köbméter volt a lakossági vízfogyasztás, idén ebben az időszakban 2 351 000 köbméter. A közületi vízfogyasztás 2019-ben 596 ezer köbméter volt, 2020-ban 546 ezer köbméter. – Ezen időszakon kívül a vízfogyasztási adatok nagyjából megegyeznek az előző évi mennyiségekkel – közölte. A társaság 54 településen gondoskodik a vízellátásról.