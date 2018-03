Csaknem ezer hektárt borít belvíz Somogyban

A szakemberek szerint károsodhatnak az őszi vetésű növények és további csapadék miatt heteket csúszhat a fejtrágyázás és a talaj előkészítése.

– A hét első felében megkezdődött a gyors felszáradás Külső-Somogyban, viszont Belső- Somogyban nem ilyen jó a helyzet – mondta el Tóth István. A növényvédelmi szakmérnök szerint főleg a Rinya menti területeken nagy a gond, de megyeszerte mindenütt jót tenne már egy szárazabb időszak. Hozzátette: az idei évre 150 milliméter csapadék hiányzott a talajból Somogyban, a téli csapadék ezt már bőven pótolta.

– Mázsás terméshozam kiesést is jelenthet a kalászosok és a repce esetében az elkésett fejtrágyázás, nagyon kellene a nitrogén. Továbbá a vetések is csúszhatnak. Egyes táblákban könnyen tönkre mehet, kipállhat az őszi vetés, leginkább a búza és az árpa van veszélyben, de a tritikálé és a repce is károsodhat – mondta el Tóth István.

Lackovics Sándor, a Magyaratádi Barátság Szövetkezet elnöke elmondta: tavaly február 27-én fejtrágyáztak most bő két hét csúszásban vannak. – Háromszáz hektáron kell a kalászosokat és a repcét fejtrágyázni. Amikor rá tudunk menni a területre megkezdjük a munkálatokat – tette hozzá.

A bakhátak között is kisebb vízfolyások alakultak ki. Nem örülnek ennek az epresek Kiskorpád és Csököly környékén. Nezdei Sándorné elmondta: úgy szivattyúzták ki a vizet a mélyebben fekvő területekről. – A növénynek minél kevesebb időt kell víz alatt töltenie, mert kirohadhat a töve. Bízunk benne, hogy a hétvégére ígért hideg, esős idő nem tesz kárt a területeinken – tette hozzá a termelő.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi igazgatóságának tájékoztatása szerint csaknem 1000 hektárt boríthat a belvíz. A szántókon a talaj felső 30-40 centis rétege számos helyen vízzel telítődött.