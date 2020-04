Csaknem ezerötszáz diplomással lettünk többen az új döntéssel

A Kaposvári Egyetem (KE) volt hallgatói közül 1426-an még mindig nem vették át diplomájukat, mert nem rendelkeznek a szükséges nyelvvizsgával. A több mint ezernégyszáz hallgató 2005-től a napjainkig járt az intézménybe. A volt egyetemisták és főiskolások a kormány héten bejelentett döntése érdekében most fellélegezhetnek.

Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter bejelentése szerint nyelvvizsga nélkül is kiadják a „beragadt” diplomákat. Megkeresésünkre Báthory Gyöngyvér, a KE sajtószóvivője elmondta: amint az intézkedésről megjelenik a jogszabály, értesítik a volt hallgatókat.

Podráczky Judit oktatási rektorhelyettes kiemelte: összesítették a felvételi adatokat, a képzésekre összesen 1783-an jelentkeztek, ez harminc százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A jelentkezők száma országosan is visszaesett, míg tavaly 112 ezer 34-en nyújtottak be érvényes jelentkezést, addig idén 91 ezer 460-an. A KE legnépszerűbb képzése továbbra is a színművész, amelyre 629-en jelentkeztek, tizenöttel többen mint egy évvel ezelőtt. Agrár területen lótenyésztő, lovassport-szervező és agrármérnöki szak, a gazdaságtudományi területen kereskedelem és marketing alapszak, a pedagógusképzési területen pedig a gyógypedagógiát jelölték meg a legtöbben.

Az idén először kell emelt szintű érettségi a felsőoktatási felvételihez, emiatt néhány képzési terület iránt visszaesett a jelentkezések száma. Pedagógusképzésre fele-, agrárképzésekre mintegy negyedannyival kevesebben jelentkeztek, mint egy évvel korábban.

A szeptemberben induló új villamosmérnök alapszak képzésére tizenöten adták be jelentkezésüket.

Nagy szükség van fiatal pedagógusokra

– A pedagógus korfa azt mutatja, hogy szükség van az utánpótlásra – fogalmazott Podráczky Judit. – Országosan, regionálisan és helyileg is az látszik, hogy képezni kell az óvodapedagógusokat és a tanítókat. Elmondható, hogy a tanítóknak az egyharmada néhány éven belül el kezd majd nyugdíjba vonulni, öt év múlva pedig el is tűnnek a pályáról, ha csak vissza nem foglalkoztatják őket.

A korosodás aránya hasonló az óvodapedagógusoknál is, ez azt jelenti, hogy szükség van a fiatal, pályakezdő pedagógusokra – mondta az oktatási rektorhelyettes, majd hozzátette: amellett, hogy a színművész képzés lett a legnépszerűbb szak az egyetem, nagyon sok fiatal ezt is jelölte meg az első helyen.