Csaknem háromszázmillió jut idén szociális tűzifára Somogyban

A napokban kapták meg a somogyi önkormányzatok az értesítést arról, hogy mennyi szociális tűzifát oszthatnak szét a településeken. Somogyban 216 település 273 millió forint támogatásban részesült.

– A múlt héten kaptuk meg az értesítést, 90 köbméternyire pályáztunk és 63 köbméternyi fát vásárolhatunk – mondta el Prépost László, Kaposszerdahely polgármestere. Hozzátette: a kezdetek óta részt vesznek a programban. Szórólapokon tájékoztatják a helybélieket, ki pályázhat a fára, a tájékoztató mellé az igénylő íveket is csatolják.

– Örömünkre évek óta egyre több fát kapunk. Családonként átlagosan 1,5-2 köbmétert tudunk kiosztani. Az idei 63 köbmétert a vállalkozóknak köszönhetően 80-ra tudjuk kiegészíteni – tette hozzá a polgármester. A kérelmeket rendkívüli testületi ülésen bírálják el, a szállítási költségeket az önkormányzatnak kell állnia.

A somogyi települések közül a legnagyobb összeget, 4,8 millió forintot Nagybajomnak sikerült elnyernie. Czeferner Józsefné polgármester elmondta: a tavaszi kiegészítő kompenzációval 6,3 millió forintból 332 köbméter keményfát tudnak vásárolni.

– Évek óta tapasztaljuk, hogy növekszik a keretösszeg és nagyon nagy szükség is van rá. Nagybajomban nyolcszáz nyugdíjas él, sokuk egyedül, hozzátartozójuktól távol. Már most hozzák be a kérvényüket, a két köbméternyi fa csaknem fele a téli tüzelő mennyiségüknek – tette hozzá a polgármester.

A legkevesebb támogatást, 71 ezer forintot Patca kapta.

– Négy köbméternyi mennyiséget tudunk venni az elnyert pénzösszegből. Ezt az önkormányzat további öt köbméterrel egészíti ki – mondta el Handó János. A település polgármestere hozzátette: a faluban nincs gáz, csak fával, szénnel fűtenek.

– A a patcaiak fele nyugdíjas, nekik a fa feldarabolásában, raktározásában a falugondnokunk is segít. A szociális tűzifára kérvényt kell benyújtania a helyieknek. A településvezető megjegyezte: tavaly kisnyugdíjast és többgyerekes család fűtését segítették az állami forrásból.

A településeknek a vásárolt tüzelőanyagot 2019. február 15–éig kell kiosztaniuk, a támogatás pénzügyi felhasználásának határideje 2019. március 31–e. A támogatás felhasználásáról a Magyar Államkincstár felé 2019. április 15–éig kell elszámolniuk.

Negyedmilliárdnál több jut tűzifára

Az ötezer lakosúnál kisebb településeken élőket segítő szociális tüzelőanyag-program 2011 óta működik. Hét év alatt ötszörösére emelkedett a támogatás kerete. Az idei évben a négymilliárd forintos keretösszegből 216 somogyi település 273 millió forint támogatásban részesült. Négy önkormányzat 2,4 millió forint értékben barnakőszén vásárlásra kapott támogatást, a többi somogyi településnek pedig csaknem tizenötezer erdei köbméter tűzifát megvásárlására lesz lehetősége. Átlagosan 1,5–2 köbméternyi mennyiség jut a háztartásonként a rászorulóknak. Az osztások novemberben kezdődnek meg, de van ahol a karácsonyi ünnepekre időzítik a kiszállítást.