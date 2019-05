Csaknem százféle bort kóstolhatunk a fesztiválon

Tizenhat somogyi borász kínálja legjobb nedűit a június 13-án kezdődő III. Somogyi Borfesztiválon.

Az eseményről tartott csütörtöki sajtótájékoztatón elhangzott: a több napos rendezvényen olyan borokat kóstolhatnak meg az érdeklődök, amelyek legalább megyei aranyérmet kaptak, de régiós és országos versenyen elért kiemelkedő minősítést szerzett italokat is kínálnak a pincészetek. A somogyi borászok várhatóan öt, hat fajtával mutatkoznak be, így mintegy száz Dél-balatoni nedű várja a fesztivált résztvevőit.

Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke úgy fogalmazott: szeretnék a korábbi évek hagyományait folytatni és idén is népszerűvé tenni az eseményt. A szervezők ezért borvacsorával is készülnek, tíz étteremben lehet megkóstolni a pincészetek borait. Az eseményhez nemcsak kaposvári, hanem környékbeli éttermek is csatlakoztak. Biró Norbert hozzátette: idén is lesz borversenyen és számos kulturális program, fellép például Korda György és Balázs Klári, de Wolf Katit is hallhatja a közönség.

