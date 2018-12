Családbarát benzinkút nyílt Balatonföldváron

Családbarát benzinkút lett a balatonföldvári MOL töltőállomás. Kint játszótér, a kiszolgáló helyiségben most éppen Mikulás kulissza, a mellékhelyiségben pedig a gyerekek méretére szabott szaniterek gondoskodnak a családok kényelméről.

A fejlesztést a MOL a Magyar Turisztikai Ügynökséggel közösen finanszírozta, a családok évében ugyanis a szolgáltatások színvonalának növelése fontos feladat. – Gyerekkel utazni gyakran kihívást is jelent. Az utazás során nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekek is jó, ha a tankolás ideje alatt a család is feltöltődhet. Óriási igény volt ezekre a családbarát szolgáltatásokra – mondta Haidekker Dániel, a MOL Magyarország kiskereskedelmi hálózatának vezetője, aki arról is beszélt, hogy Magyarországon 450 töltőállomásuk van, és folyamatosan bővítik azoknak a kutaknak számát, ahol elérhetők a gyermekbarát lehetőségek.

A családbarát szolgáltatások repertoárjának bővítése a Magyar Turisztikai Ügynökségnek (MTÜ) is kiemelt feladata, ezért is kezdeményezték az együttműködést a MOL-lal. Juhász Szabolcs, az MTÜ igazgatója Balatonföldváron arról beszélt, hogy a családok évében a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiával összhangban azokra a fejlesztésekre fókuszálnak, amelyek növelik a családok komfortérzetét. Ennek a törekvésnek a benzinkutak is fontos szereplői, a Balaton térségében pedig az sem elhanyagolható, hogy ez az újítás is erősíti a négy évszakos működést.

A földvári töltőállomás oldalán hamarosan egy térképet is elhelyeznek, amin a Balaton régió látnivalói és attrakciói kapnak helyet, így a töltődő családok program ötleteket is találhatnak maguknak.

A balatonföldvári családbarát töltőállomás játszóterét és a zamárdi óvodások próbálhatták ki elsőként, akik ezúttal kisvasúttal érkeztek és a Mikulással is találkozhattak.

