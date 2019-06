Családi kalandok egy kötetbe sűrítve

Békakarkötő, egértanya és hirtelen jött szülés. Június végére készül el Patakné Csordás Gyöngyvér első családi regénye. A szennai ötgyermekes édesanya térdszalag szakadása miatti kényszerpihenőjén írta meg humorral teli történeteit.

– Évekkel ezelőtt kezdtem el blogot írni, amelyben a napi derűt és bánatot egyaránt megírtam, aztán kinőttem ezt a felületet – mondta Patakné Csordás Gyöngyvér. – Sok kedves történetem van, az egyik legviccesebb, mikor vidéki házunkba beköltöztünk és szülés előtt pár nappal egerek lepték el a házunkat. Egy másikban a vendég kislány élő békából készített karkötőt – sorolta a szennai édesanya.

Megjegyezte: nagy vágya volt, hogy kisebb településre költözzenek ki a városi panelból, mivel gyerekként családi házban nőtt fel és sok időt töltött falusi nagymamájánál is. Mielőtt nyomdába kerülnének írásai, a közösségi oldalon kérte barátait, ismerőseit, hogy mondjanak véleményt történeteiről.

– Közel hatvanan jelentkeztek és kedvező visszajelzéseket kaptam. Volt, aki hosszú levélben írta meg, most jött rá, hogy nem volt rossz anya, s ugyanezeken a lelki folyamatokon ment keresztül a gyereknevelés során – jegyezte meg a pedagógus végzettségű édesanya. Egy regénypályázat több fordulóján is sikerrel szerepelt most készülő családi története, a tervek szerint június végén jelenteti meg. A Család a dombon című könyvének borítóját maga rajzolta figurákkal tette színesebbé.

Patakné Csordás Gyöngyvér korábban írt már könyvet a szoptatásról, amelyet azóta a kaposvári babadobozban ajándékként kapnak meg az édesanyák. Továbbá a koraszülöttekről, a szülés utáni tapasztalatait is könyv formába öntötte. Ő alkotta meg a kaposvári.mami oldalt is, amelyen programokkal, tanácsokkal, hasznos információkkal látta el a kismamákat és az édesanyákat.