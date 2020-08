Családias hangulatban telt a Somogyi Hírlap horgászversenye

A felnőtteknél Buza Gábor, a gyermekeknél Schmidt Marcell nyerte az I. Somogyi Hírlap-Gyertyános kupa elnevezésű horgászversenyt, melyen közel 180 kiló halat fogott a húsz sporttárs.

Napsütés, enyhe szél és csodálatos környezet – ideális körülmények fogadták az I. Somogyi Hírlap-Gyertyános kupa horgászverseny résztvevőit a Gyertyános-tónál, ahol lapunk munkatársai, Szűcs Tibor és kisfia Boldizsár, Marosi Gábor, Böcz Zoltán, valamint Molnár Gábor, is megmérette magát, s a gyermek kategóriában egy érmes helyezés is jutott az újság maroknyi, ám annál lelkesebb csapatának.

A Gyertyános Horgász Egyesület titkárának, Séta Istvánnak a jelzésére indult el a nagy viadal, a legtöbben a feeder-technikára szavaztak. Nem sokat kellett várni az első fogásra, majd aztán jöttek sorban a szebbnél szebb pontyok és keszegek. Szinte forrt a víz, úgy tűnt a halak „harapós” kedvükben voltak.

Kollégáink is kitettek magukért, sorra szákolták meg a szép pontyokat, sőt Böcz Zoltán révén egy szebb amur is a haltartóba került. De a profikkal lehetetlen volt felvenni a kesztyűt. A Kaposvári Horgász Centrum sporthorgászai olyan gyorsan alkalmazkodtak a körülményekhez, hogy szinte követhetetlen volt, éppen milyen csalival csábítják a halakat és a szereléket is pillanatok alatt kicserélték, ha arra volt szükség.

A Somogyi Hírlap és az egész mezőny legfiatalabb tagja, a hatéves Szűcs Boldizsár türelmesen várt az első kapásra, mely sajnos nem adott halat, ahogy a második sem. A fiatal sporttárs azonban nem adta fel, csalit és stratégiát váltott, melynek meg is lett az eredménye, megérkezett az első ponty, melyet még öt követett, s végül 6250 gramm összteljesítménnyel a képzeletbeli dobogó harmadik fokán végzett.

– Nagyon jó volt a verseny és hála Istennek jó sokan összejöttünk – mondta Buza Gábor, a viadal egyik főtámogatójának, a Kapos Horgászcentrumnak a munkatársa, aki az első helyen zárta a kupát, s a legnagyobb hal kifogása is az ő nevéhez fűződött. – Az időjárásra és a „termésre” sem lehetett panasz, hiszen az elejétől a végéig folyamatosan jöttek a halak. A legnagyobb fogáshoz teljesen lefinomítottam a szereléket: tizennégyes előkét és tizennyolcas horgot tettem fel, melyre egy szem csonti és egy csemegekukorica került.

Buza Gábor hozzátette: a gyermekek is egyre fogékonyabbak a horgászatra, ezért egyre több programot kellene szervezni számukra is, ahová a szüleik is elkísérhetnék őket.

Jelenleg a feeder-technika a legnépszerűbb, ami nem véletlen. – Annyira érzékeny a jól összeállított szerelék, hogy még a legkisebb kapást is érzékeli – hangsúlyozta Buza Gábor. – Ki lehet próbálni, egy feeder-pálcára rá kell akasztani egy kapásjelző karikát, amikor szinte a hal már lerántja a tartóról a botot, akkor mozdul meg a karika… Aki betér hozzánk a Kapos Horgászcentrumba, szakszerű segítséget kap, hiszen az összes munkatársunk pecázik. Az egyik kollégánk elindult egy országos versenyen, s csapatban a negyedik lett, eddig somogyi együttes még az első húszban sem végzett…

– Négy-ötéves koromban horgásztam először, édesapám és nagyapám szerettette meg velem ezt a sportágat – elevenítette fel Schmidt Marcell, aki a gyermekek között végzett az élen, s ő fogta a legnagyobb halat is. – A versenyre leginkább természetes dolgokkal készültem, kukoricalapú etetőanyaggal, s kukoricával, valamint csontival csaliztam. Nem sokat etettem, utána pedig szisztematikusan egy helyre dobtam a szereléket.

A Sefag is főtámogatója volt I. Somogyi Hírlap-Gyertyános kupának, a díjakat Pintér Ottó, a Zselici Erdészet igazgatója adta át. – Szívünk csücske a Gyertyános, sokat tettünk azért, hogy a horgászok és a túrázók is jól érezzék magukat. – Azért, hogy a terület ennyire rendezett és ennyire rendben van, ahhoz kell egy kiváló gondnok is, aki nem más mint Tallián Tamás (aki a Gyertyános Horgász Egyesület elnöke is – a szerk.).

– Több fejlesztést is megvalósítottunk, többek között megcsináltuk a partvédelmet – nyilatkozta Pintér Ottó. – A tavainkat egyesületeknek adjuk ki, s ezeket a szervezeteket támogatjuk is, azért hogy a horgászturizmusnak és a parkerdő-jellegnek is megfeleljenek. A minap hoztuk faanyagot, melyekből stégek készülnek majd, melyeket a pecázók és a látogatók is használhatnak.

A SEFAG Zrt. nagy hangsúlyt fektet a gyermekek természettudatos nevelésére. – Fontos, hogy akkor mutassuk meg a fiataloknak a természet szépségeit, amikor a legfogékonyabbak – tette hozzá. – Szervezünk oktatásokat, de ott van az Erdők Háza Látogatóközpont is, s rendezünk vándortábort is, melyeken tizennégy 30-40-es csoport vesz részt. A ropolyi vadászházban van a gyerekek szállása, s onnan indulnak túrázni, s amellett, hogy felejthetetlen élményekkel gazdagodnak a gyerekek, nagy tudásra is szert tesznek.

– Kiválóan sikerült a verseny, s nemcsak azért, mert sok halat fogtak az indulók, hanem mert kiváló volt a hangulat, így mindenki, a gyerekek is jól érezték magukat – mondta amolyan zárszóként Séta István, a Gyertyános Horgász Egyesület titkára.

A szervezők úgy váltak el egymástól, hogy jövőre veletek, ugyanitt, sőt még az is előfordulhat, hogy egy kicsit előbb.

Eredmények.

Gyermekek: 1. Schmidt Marcell 14790 gramm, 2. Vati András 11670 gramm, 3. Szűcs Boldizsár 6250 gramm. A legnagyobb halért (2310 gramm) járó különdíjat Schmidt Marcell kapta.

Felnőttek: 1. Buza Gábor (16230 gramm), 2. Vati Gyula (15070 gramm), 3. Hegedüs Péter, 4. Herencsényi Péter (13590 gramm), 5. Böcz Zoltán (12050 gramm), 6. Molnár Gábor (2220 gramm). A legnagyobb halat Buza Gábor (4190 gramm) fogta.