Családvédelmi támogatás Somogyban: néhányuknál pluszköltségek merültek fel

Népszerűek voltak a családvédelmi intézkedések tavaly Somogyban. Használt ingatlan vásárlására majdnem kilencszázan kértek állami támogatást. Ugyanakkor az érintett igénylők felhívták a figyelmet arra, hogy néhányuknál pluszköltségek merültek fel.

Többen igényeltek már családok otthonteremtési kedvezményt, azaz csokot Nagyszakácsiban lakásfelújításhoz, az érintettek elégedettek, de egy nehézségre is felhívták a figyelmet, tapasztalataikat megosztották a polgármesterrel.

– Megkeresett egy pár, mert plusz ügyvédi költségeik merültek fel az igénylésnél – mondta erről Kövér István lapunknak. – Ugyanis, ha egy használt lakás csupán a pár egyik tagjának nevén van, addig nem kaphatják meg a támogatást, amíg a másiknak nincs tulajdonrésze az ingatlanban. Egy fiatalember örökölt egy lakást, ezt szerette volna az élettársával felújíttatni, de ehhez csak akkor kapott csokot, ha tulajdonrészt írattak át a párja nevére. Mindez 200 ezer forint ügyvédi költséget jelentett számukra.

Kövér István tudomása szerint nemcsak Marcali, de Taszár környékén is történt már a hasonló eset. A a polgármesterek és jegyzők siófoki találkozóján felvetette a problémát Tuzson Bence államtitkárnak, aki jogosnak ítélte a felvetést. Az igénylők úgy okoskodnak, hogyha a nagycsaládosok egy olyan hétszemélyes autóra felvehetnek 2,5 milliós támogatást, akkor ez miért nem vonatkozik a használt lakásokra.

Somogyban rendkívül népszerűek voltak a családvédelmi intézkedések tavaly. 2019. július 1. napjától indult családvédelmi akcióterv hatására a somogyi ügyfélszolgálati irodákban 33 százalékkal megnőtt az igénylők száma. Ugyancsak jelentősen emelkedett a a telefonon érdeklődők száma, továbbá a postai úton, kormányablakokban és ügyfélkapun érkezett beadványok mennyisége is – válaszolta érdeklődésünkre a Somogy Megyei Kormányhivatal.

Hatáskörükbe a jelzáloghitel csökkentés iránti kérelmek elbírálása tartozik is beletartozik, e jogkörben 2019. július 1. és 2019. december 31. napja között 144 eljárást folytattak le a megyében. A falusi csok iránti kérelmek hitelintézeti elutasítása esetén az elutasító döntés felülvizsgálatára. Ebben a tárgyban július elseje óta az év végéig mindössze egyetlen kérelmet vizsgáltunk felül.

Kérésünkre összesítették a tavalyi igénylőket. A megyében a benyújtott kérelmek száma a nagycsaládosok autóvásárlási támogatására 272 volt, míg a három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentésére 139 igénylés érkezett. A babaváró támogatást 905-en kérelmezték. A két gyermek után járó 10 millió, a három vagy több gyermek esetén kapható 15 millió forintos CSOK kölcsönre használt ingatlan vásárlásához 871-en kértek támogatást Somogyban.

Az országos adatok is igazolják a népszerűséget

A családvédelmi akcióterv keretein belül 2019-ben már közel 100 ezer magyar család igényelt valamelyik támogatást. A babaváró támogatásért mintegy 60 ezer házaspár folyamodott, közülük 46 ezren már szerződést is kötöttek. A legtöbben a 10 millió forintos kölcsönt vették fel, az összeget jellemzően lakáscélokra fordítják. A nagycsaládosok autóvásárlási támogatását mintegy 23 ezer nagycsaládos kérte, az új autók megvásárlását már közel 8 milliárd forinttal támogatta az állam. Az akcióterv otthonteremtést segítő intézkedései is népszerűek, a családi otthonteremtési kedvezmény mellett a használt lakások után is felvehető kedvezményes kölcsön, a lakások jelzáloghiteléhez nyújtott támogatás. A falusi csokot közel 15 ezer család igényelte július 1-je óta.

Az idén január 1-jén két új elemmel bővült az akcióterv: életbe lépett a nagyszülői gyed és a legalább négygyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége. A kormány a családtámogatások további bővítését tervezi.