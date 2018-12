Csalást követ el, aki halott hozzátartozója nyugdíjából él

Húsz éven át vette fel a halott édesanyja nyugdíját egy győri nő. Somogyban is történt hasonló eset az elmúlt években. Országosan egymilliárd forintos kárt okoznak a költségvetésnek azok, akik hozzátartozójuk elhunyta után egy hónap múlva is felveszik a nyugdíját.

A most 65 éves győri nő az eltelt húsz év alatt 13 millió forinttal lett gazdagabb édesanyja nyugdíjából a nyomozó hatóság számítása szerint. Az anyja 1997-ben halt meg, de a nő ezt nem jelentette a nyugdíjfolyósító intézetnek. Időközben még a nevét is aláhamisította az iratokra. A csalást a postás segítette elő az akaratán kívül, mert nem fogott gyanút, és mindig átadta az ismerős nőnek a nyugdíjat. Ha a bíróság bűnösnek találja, két év börtönt is kaphat.

Megyénkben is történt hasonló eset: Somogyaszalóban még 2011-ben egy idős férfi két-három hónapja halott volt, amikor rátaláltak a házában. Korábban eltartási szerződést kötött egy nővel, az asszony azonban senkinek sem szólt arról, hogy a férfi meghalt, hanem ehelyett többször is felvette a halott nyugdíját.

– Sok háztartásban még mindig komoly hátteret jelent a nyugdíjasok segítsége, a családnak számít a jövedelmük főként a kis falvakban – mondta az esetet értékelve Stikel János, a Nyugdíjasok Szervezetei Somogy Megyei Szövetségének elnöke. Azonban úgy véli, hogy nem az anyagi rászorultság az oka a hasonló csalásoknak. A közigazgatási apparátus nagyobb odafigyeléssel előbb feltárhatta volna a történteket.

Jelentős összegre rúg éves szinten a jogalap nélküli kifizetett nyugdíjak összege, tudta meg a Pénzcentrum. Négy évvel ezelőtt 1,3 milliárd forintnyi nyugdíjat utaltak el azért, mert a közeli hozzátartozók nem jelentették időben a nyugdíjasok elhunytát.

Érdeklődésünkre a Somogy Megyei Kormányhivataltól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a megállapítást követően minden nyugdíjfolyósítási kérdés a Magyar Államkincstár budapesti igazgatóságához tartozik. A kormányhivatal kimutatásai szerint Somogyban csökkent a nyugdíjasok száma, ám a nyugdíjak mértéke emelkedett. A megyében 2013 decemberében 65 451, míg 2017 decemberében 64 935 nyugdíjast tartottak számon. 2013 év végén a havi ellátásuk átlagösszege 94 076 forint volt, ez 2017 végére 104 175 forintra emelkedett.

Mi a teendő? A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény értelmében a jogosult halálának tényét és annak időpontját a közeli hozzátartozó köteles 15 napon belül bejelenteni a nyugdíjfolyósító igazgatóságnál a halotti anyakönyvi kivonat másolatának eljuttatásával. Ez sorrendben a házastárs, gyermek, unoka, szülő, nagyszülő, testvér, ezek hiányában pedig az örökös kötelessége. Az elhalálozás hónapjában járó nyugdíjat a közeli hozzátartozó felveheti. Erre a halál napjától vagy a hagyatéki végzés jogerőssé válása napjától számított egy éven belül van lehetősége. A további, jogalap nélküli kifizetéseket azonban 90 napon belül vissza kell fizetni a nyugdíjfolyósítónak.

