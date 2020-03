Csalók verik át a szépkorúakat

Újfajta csalás ütötte fel a fejét Somogyban is. Többen olyan figyelmeztetést posztoltak, hogy megdöbbentő módon a koronavírus-járvány miatti aggodalmat használják ki szélhámosok arra, hogy bejussanak az idősek otthonaiba.

Rejtélyes telefonhívásokkal zaklatják a szépkorúakat, hogy éppen arra járnak, negyedórán belül a házhoz érkeznek, és egy gyorsteszttel kimutathatják az esetleges fertőzöttségüket. Az ajánlat azonban azt a szándékot takarja, hogy a házigazda figyelmét elterelve átkutathassák a házat, és a megtakarított pénz rejtekhelyét megtalálják, vagy más értékeket kaparintsanak meg.

Habár a közösségi oldalakon somogyi esetekről is beszámolnak, Vajda Eszter, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt mondta, hogy még nem érkezett hozzájuk hasonló jelzés, de fokozottan ügyelnek arra, hogy az idősek biztonságban legyenek.

Olyan csalók is jelentek meg Magyarországon, akik az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nevében telefonon kérnek pénzt jóhiszemű emberektől a koronavírusra hivatkozva, ezt már az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata jelentette be.

A telefonban egy gépinek tűnő hang a WHO nevében ad tájékoztatást az új betegségről, egyúttal felkínálja, hogy a készülék 1-es gombjának megnyomásával, bizonyos összeg ellenében, megrendelhető egy megfelelő védettséget nyújtó maszkot és fertőtlenítőszert tartalmazó csomag. Az ügyben eddig érkezett két bejelentés alapján a Budapesti Rendőr-főkapitányság csalás vétség gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen.