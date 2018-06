Csányi Alapítvány: mentorok segítik a tehetséges fiatalokat

A Csányi Alapítvány első közösségi színtere Jászberény mellett Nagybajomban jött létre. A kezdeményezés mára országos hálózattá nőtte ki magát, a napokban tartották az úgynevezett beválogatókat.

Országos hálózattá nőtte ki magát az a 13 éve indult kezdeményezés, amelynek célja a hátrányos helyzetű tehetséges fiatalok felkarolása. A Csányi Alapítvány közösségi színterei elsőként Nagybajomban és Jászberényben jöttek létre, ma már az országban hat helyszínen teremtenek biztonságos, nyugodt környezetet a nehéz körülmények között élő fiataloknak.

A napokban zajlottak a beválogatások, melyek során az általános iskola javaslatára azok a hátrányos helyzetű tíz éves tanulók, akik valamiben különösen tehetségesek, lehetőséget kapnak arra, hogy az alapítvány támogatásának köszönhetően megvalósítsák álmaikat, megalapozzák jövőjüket. Hetente több alkalommal a közösségi házba térnek be a program résztvevői, és kiváló mentoraiknak köszönhetően részesülhetnek mindabban a törődésben és odafigyelésben amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy egy sikeres életútprogram megvalósuljon.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A nagybajomi ház mentorai és szakmai segítői jelenleg 80 helyi és környékbeli diáknak nyújtanak lehetőséget nyelvi, informatikai, drámai, személyiségfejlesztési és logikai területen képességeik továbbfejlesztésére. Némethné Bunovácz Szilvia mentor a kezdetektől fogva részt vesz az alapítvány munkájában.

– Egy rendkívül összetett feladat a miénk, amit szívvel-lélekkel teszünk – mondta Némethné Bunovácz Szilvia. – Szervezünk, költségvetést készítünk, megvalósítunk, dokumentálunk, kapcsolatot ápolunk a gyerekek iskoláival, szülőkkel, egyesületekkel és nem utolsó sorban lelki támaszai is vagyunk a kamaszoknak. Kiváló akkreditált Tehetségpontként is működünk, jó kapcsolatot ápolunk az AIESEC és a COMPASS Egyesülettel is.

– Zenei pályán szeretnék tovább tanulni, ebben az alapítvány maximálisan a segítségemre van, de számomra a legfontosabb a jó közösség és a mentorom, akit másodapukámnak is tekintek – mondta Papp Virág, aki jelenleg a Munkácsy-gimnázium tanulója.

A nagybajomi csoport tagjai sikeresen szerepelnek országos tanulmányi versenyeken, művészeti és sport megméretéseken is. A kilencedikes Gelencsér Márton nemrégiben egy országos történelemversenyen hetedik helyet szerzett. Ezenkívül számos más programot is szervez a hálózat a diákoknak, akár csoporton belül, akár az ország más csányis diákjaival együtt.

A nyár folyamán dráma- nyelvi- és honismereti táborban vesznek részt a nagybajomiak, illetve egy angliai út is áll a tehetségek előtt. Ugyanakkor a kisváros életében is aktívan részt vesznek, az alapítvány jó kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal, és a nagybajomi Alternaív Ifjúsági Egyesülettel is.