Csapást mértek a vírusra Kaposváron

A járványveszély miatt ismét elvégezték Kaposváron a buszmegállók fertőtlenítését, amelyet Szita Károly polgármester még április elején rendelt el.

Magasnyomású légporlasztásos módszerrel működő géppel végezték el a munkát Kaposvár buszmegállóiban, így az ideiglenes távolsági buszpályaudvaron is. A fertőtlenítést szombat estére időzítették, amikor már az utasforgalmat nem zavarja a jármű.

Az eljárás lényege, hogy a fertőtlenítőszert mikrocseppek formájában juttatja ki a berendezés, amellyel a lehető legalaposabb fertőtlenítés érhető el.

Az eljáráshoz szükséges anyagokat a város biztosította, a munkát pedig másokon túl a Kaposvári Környezetvédő Kkt. végzi el térítésmentesen.

Kaposvár 104 buszmegállóján és a buszpályaudvaron kívül a Kaposvári Közlekedési Zrt. buszait is fertőtlenítik. A tömegközlekedési járműveket naponta, ózongenerátoros készülékkel tisztítják meg. Ugyanilyen eszközzel fertőtlenítik a mentőjárműveket is, s a berendezést az Országos Mentőszolgálat, valamint a tisztiorvosi jóváhagyással szerezték be.