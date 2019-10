Csapatarannyal zárta az évet Szvoboda

Szvoboda Bence (27) az idei évben a cseh és a magyar egyéni bajnoki cím mellé begyűjtötte a csapatbajnoki címet is. A HTS KTM Team színeiben két futamgyőzelemmel járult hozzá az újabb elsőséghez.

Ajkán csaptak össze a magyarországi motokrosszos egyesületek, hogy eldöntsék, melyikük a legjobb a 2019-ben. A somogyi Szvoboda Bence a HTS KTM Team csapatát erősítette az MX Open bajnoki harcban legyőzött Hugyecz Erikkel (27) és az idei év MX2-es bajnokával, Varga Mimóval (21) kiegészülve. Tavaly egy kiélezett kettős csatában lett a legjobb alakulat a HTS Team, idén viszont a lehető legnagyobb fölénnyel diadalmaskodtak a patinás eseményen.

A 2019-ben tizedik magyar bajnoki címét ünneplő Szvoboda két futamgyőzelemmel is kivette a részét a csapateredményből. Az első futamát fél percnél is nagyobb előnnyel nyerte, a második futamában viszont a rajttól a célig izgalmas párharcot vívott Hugyeczcel. A versenyre kilátogató közönség fergeteges hangulatot teremtett, minden méteren buzdította a két kiváló versenyzőt, akik már csak presztízsből is komolyan vették ezt az ütközetet.

Hugyecz a rajttól kezdve mutatta az utat Szvobodának, aki így folyamatosan kapta a földszórást csapattársától, megnehezítve ezzel számára a látási viszonyokat és a motorkezelést. De Szvoboda nem hagyta magát, végig ott maradt Hugyecz hátsó sárvédőjén a 15 plusz két perces sprintfutamban. Amikor Hugyecz hibát vétett, egy határozott manőverrel megelőzte őt az utolsó kör kezdetén. A kaposvári sportoló így csapata legeredményesebb versenyzője lett ezen a napon.

– Nem volt tétje a csapat szempontjából már az utolsó futamnak, mert nagy előnnyel vezettük az összesítést, engem viszont hajtott a bizonyítási vágy, hogy a kisklunlacházi vereség után legyőzzem a csapattársamat. Komoly harc volt, Erik egy centi előnyt sem hagyott nekem, erős ellenfél volt, ahogy egész évben. Örülök, hogy most én voltam a jobb, és annak is, hogy egy újabb csapatbajnoki titulussal járulhattam hozzá a HTS Team sikerlistájához. Köszönettel tartozom a csapattulajdonosnak, Horváth Lajosnak, akinek a bizalmát immár nyolcadik éve élvezem, és minden segítőmnek, barátomnak, támogatómnak, akik segítettek a háttérből. Végre jön egy kis pihenő egy nagyon hosszú és megterhelő szezon után. – értékelt a bajnok a leintés után.

A motokrossz-csapatversenyeken háromfős alakulatok küzdenek, három kategóriában. Körmérkőzés szerűen, minden kategória képviselője egyszer pályára lép a másik két kategória motorosaival. A futamok során elért helyezésekkel megegyező pontszámok összegzésével a legkevesebb egységet begyűjtő alakulat diadalmaskodik. A patinás csapatverseny ma már kikopóban van ebből a sportból annak egyéni jellege miatt. A közép-kelet-európai régióban már csak Csehországban és Magyarországon őrzik a motokrossz-csapatversenyek hagyományait.

Szvoboda két futamgyőzelme mellett természetesen csapattársai eredményei is kellettek a fölényes sikerhez: Hugyecz egy futamot nyert és egy második helyezést szerzett a nap során, Varga pedig mindkét futamában a második pozícióban zárt. A HTS Team 2012 óta a hetedik csapatbajnoki elsőségét nyerte meg Magyarországon, Szvoboda ebből hat alkalommal volt tagja a győztes triónak.

Bencének ezzel a versennyel lezárult a 2019-es szezon, ami a bosszúságok és a sérülések mellett rengeteg sikert is tartogatott számára. Az egyéni értékelésekben tizedszer lett bajnok Magyarországon, ami egy hatalmas mérföldkő a 27 éves sportoló számára, Csehországban pedig első magyarként nyerte meg a királykategória bajnoki címét. A csapatarannyal triplázott, így egy évben három titulust is kiérdemelt, amire hosszú pályafutása során korábban még nem volt.

Nemzeti WAGNER-HOME Motokrossz Csapatbajnokság, végeredmény:

1. HTS KTM Team (Szvoboda, Varga, Hugyecz), 9 pont

2. MAMI Team Fehér (Kruss, Tóth, Tádics), 25 pont

3. Danuvia 125 (Weisz, Sütő, Komáromi), 49 pont

4. MAMI Team Fehér – Pápa (Hajner, Ábrahám, Budai), 61 pont

5. Kőszárhegy – HTS Team (Takács, Jakob, Mészáros), 64 pont

A Magyar Motorsport Szövetség legeredményesebb motokrossz egyesületei:

7x Honvéd Budapest

7x HTS Team

5x Surján SE

5x Kawasaki Magyarország SE

3x Kiskunlacháza KSK

3x Center Motorsport Club

1981 – Kiskunlacháza KSK

1982 – Kiskunlacháza KSK

1983 – Honvéd Budapest

1984 – Honvéd Budapest

1985 – Surján SE

1986 – Kiskunlacháza KMSE

1987 – Surján SE

1988 – Surján SE

1989 – Honvéd Budapest

1990 – Surján SE

1991 – Surján SE

1992 – Honvéd Budapest

1993 – Honvéd Budapest

1994 – Honvéd Budapest

1995 – Honvéd Budapest

2001 – Center Motorsport Club

2002 – Center Motorsport Club

2003 – Reál Motorcentrum Győr

2004 – Center Motorsport Club

2005 – Nyári Pál SE

2006 – Kawasaki Magyarország SE

2007 – Kawasaki Magyarország SE

2008 – Kawasaki Magyarország SE

2009 – Kawasaki Magyarország SE

2010 – Kawasaki Magyarország SE

2011 – OKR KTM Team

2012 – HTS Team

2013 – HTS Team

2014 – HTS Team

2015 – HTS Team

2016 – Maurer Husqvarna Racing Team

2017 – HTS Team

2018 – HTS Team

2019 – HTS Team